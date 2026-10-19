Mali genij Edvard uresničil svoje sanje: »Na žalost v Srbiji. Ker v Sloveniji ni posluha« (FOTO)

Maja je precej prahu dvignila objava Vesne Kaloh, mame malih genijev Edvarda in Fride, ki je z javnostjo delila razočaranje svojih otrok, ker nista smela sodelovati na Maratonu treh src v Radencih. Edvard, strasten tekač, si je namreč močno želel preteči mali maraton, a samostojno tega zaradi svoje starosti ni smel. Kot je takrat pojasnila njegova mama, bi deček lahko tekel z njo ali s svojim očetom, da pa to ne bi bilo enako, saj njegov rezultat v tem primeru ne bi obstajal. Na koncu bi štel le rezultat enega od staršev, ki bi se teka udeležil »uradno«, kar pa seveda ne bi bilo enako, kot če bi deček na tabli videl svoj rezultat, svoje ime, svoj trud in svoje veselje.

Takrat se je odzval tudi predsednik organizacijskega odbora Maratona treh src Marko Pintarič, ki je pojasnil, da starostne omejitve temeljijo na priporočilih Mednarodne atletske zveze in Atletske zveze Slovenije, za nastop na polmaratonu, ki ga je želel preteči tudi Edvard, pa je posledično minimalna starost 18 let, tek na 21 kilometrov se mlajšim namreč odsvetuje predvsem iz zdravstvenega vidika. S tem se je strinjal tudi predsednik Atletske zveze Slovenije Nejc Jeraša: »Atletska zveza Slovenije upošteva pri določanju starostnih omejitev pravila in smernice Svetovne atletike in k spoštovanju teh pravil poziva tudi vse organizatorje tekaških prireditev. Starostna omejitev je pri polmaratonu in maratonu postavljena predvsem zaradi zdravstvenih razlogov in tveganja preobremenitve otrok in možnih dolgoročnih zdravstvenih posledic.«

Uspelo mu je

No, Edvard je zdaj le prišel na svoj račun, sta na družabnem omrežju delila njegova zadovoljna starša. Na maratonu v Srbiji je pretekel 21,1 kilometra in s časom 1 uro, 28 minut 53 sekund zasedel neverjetno drugo mesto v kategoriji do 19 let. Na taistem tekmovanju sta tekli tudi Edvardova mama in sestra, obe sta bili na 10 kilometrov najboljši v svoji kategoriji. Frida je deset kilometrov pretekla v 48 minutah in 17 sekundah, Vesna pa v 48 minutah in 25 sekundah.

»Vse to so dosegli na uradno izmerjeni, certificirani progi. Pod okriljem mednarodne atletske zveze! Torej, Frida in Edvard sta dosanjala svoje tekaške sanje. Na žalost v Srbiji. Ker v Sloveniji ni posluha. Ampak ni panike. Nam je Srbija drugi dom in smo hvaležni, da so nam to omogočili ravno naši bratje,« je ob zbirki fotografij s teka zapisal Marko Kaloh in nekoliko hudomušno v objavo prelil še frustracije, ki so se nabirale v njem zadnje mesece odkar so Edvardu sporočili, da ne bo smel teči v Rogaški Slatini: »In veste kako gre tista legendarna?!? Če ne veste, je tukaj samo za vas: Ljubomorne duše mogu da nam pu.e! Je bil ta zaključek potreben? Ne. Je pasalo?! Uf, pa še kak!«