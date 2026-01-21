Mali genij Edvard v napetem dvoboju porazil tega znanega igralca (FOTO)

V mariborskem nakupovalnem središču Europark je nedavno potekal šahovski turnir, ki se ga je udeležilo kar 350 tekmovalcev. Najprej je bila Štajerska kadetska liga, nato je bil na sporedu 29. memorial Vasje Pirca, sledil pa je še turnir dvojic. »Cilj tovrstnih tekmovanj na takšnih lokacijah je zgolj eden – popularizirati šah, predvsem med mladimi,« pravi organizator Tadej Sakelšek. Eden največjih promotorjev je zagotovo mladi Edvard Kaloh, ki je skupaj s sestrico Frido zmagal v deseti sezoni oddaje Slovenija ima talent. Z očetom Markom, solastnikom zobozdravstvenega podjetja VBO, sta na družbenih omrežjih zelo aktivna, zato ju pozna skoraj vsak otrok.

Mladi Edvard se je doslej pomeril z radijskim voditeljem Dejanom Vedlinom, glavnim urednikom Totega radia, sicer pa članom ekipe Reporter Milan, Ivanom Trajkovičem, slovenskim tekvondoistom, sicer pa velikim kvizovskim navdušencem, ter še z vsestranskim Juretom Ivanušičem, vrhunskim dramskim in televizijskim igralcem, šansonjerjem ter pianistom. Po napetem dvoboju, med katerim je trepetal ves Europark, je na koncu vendarle slavil desetletnik. Edvard je priznal, da proti slabšim nasprotnikom nikoli ne igra zares. »Danes sem moral, ker bi sicer izgubil,« je mladi šahist pohvalil nasprotnika.

Marko Kaloh je dvoboj spremljal v družbi žene Vesne in hčerke Fride. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Jure Ivanušič je prišel v družbi partnerice Nane Forte, ki ga je ves čas spodbujala. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Darko Berlič in Saša Pelko, nekdanji mariborski podžupan, sta trepetala kot leta 2018 ob čakanju na rezultate lokalnih volitev. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Dr. Franc Virtič, nekdanji komandir PP Maribor II in šahovski mojster, v družbi prijateljev FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI