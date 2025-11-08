  • Delo d.o.o.
JE KRIV NOVI ZAKON?

Mama Gašperja Riflja oddaja psa! Ljudje ponoreli, teorije letijo na vse strani

Komentarji, špekulacije in številne teorije o tem, zakaj se je družina odločila, da psa odda, še naprej krožijo po spletu ...
Gašper Rifelj FOTO: Marko Feist
Gašper Rifelj FOTO: Marko Feist
N. P.
 8. 11. 2025 | 18:21
4:27
A+A-

Objava, ki jo je na Facebooku delila mama priljubljenega pevca Gašperja Riflja, je takoj dvignila veliko prahu. Gospa je zapisala, da podarja psa in išče ljubeč dom zanj, a objava je po nekaj urah izginila s spleta – a komentarji, špekulacije in številne teorije o tem, zakaj se je družina odločila, da psa odda, še naprej krožijo po spletu, saj je nekdo objavil zajem zaslona.

V objavi, ki jo je spremljala fotografija mirnega psa srednje rasti, privezanega ob leseni lopi, je ga. Rifelj zapisala: »Podarim psa – išče ljubeč dom. Podarjam prijaznega psa, starega 5 let. Ima urejena vsa cepljenja in vso potrebno dokumentacijo. Je zdrav, lepo vzgojen in navajen ljudi. Iščem zanesljivo osebo ali družino, ki mu bo nudila varen in topel dom.«

A kmalu po objavi so se pod zapisom vsuli ostri komentarji in očitki. Nekateri so gospo napadli, češ da se psa želi znebiti zaradi nove prepovedi privezovanja psov, ki začne veljati 11. novembra, in da bo takšnih primerov zdaj vse več.

»Bolje, da ga podarijo, kot da trpi v boksu«

Mama Gašperja Riflja oddaja psa. FOTO: Zajem Zaslona Facebook
Mama Gašperja Riflja oddaja psa. FOTO: Zajem Zaslona Facebook
Komentarji pod objavo so bili močno deljeni. Nekateri menijo, da »kdor ima resnično rad svojega psa«, ga ne bi oddajal zaradi zakona. »Vedno se da urediti ograjen prostor ali mu nameniti kotiček v hiši,« je zapisala ena izmed uporabnic. Druga pa je menila drugače: »Boljše, da ga podarijo, kot pa da živi v boksu dva krat dva metra brez sprehodov. S tem zakonom bodo psi samo še bolj trpeli.«

Nekateri so opozarjali, da prepoved verig prinaša neželene posledice – predvsem med ljudmi, ki si ne morejo privoščiti ograj ali primernih prostorov za pse. »Ograja je velik finančni zalogaj. Zdaj se bodo mnogi lastniki psov preprosto odločili, da se jih znebijo,« je zapisal eden izmed komentatorjev. Ena uporabnica je še bolj črnogleda: »Bodo ljudje, namesto, da bi uredili primerno bivalno okolje za pse, le te raje množično oddajali, zapuščali in odmetavali kot smeti povsod naokoli? Se jih celo znebili na še bolj krute načine?«

A našli so se tudi tisti, ki so gospo branili. »Morda ima zdravstvene težave ali druge razloge. Ljudje prehitro obsojamo, ne da bi poznali ozadje,« je opozorila komentatorka. 

Visoke kazni, če boste imeli psa na verigi

Kot smo že poročali, bo od 11. novembra naprej veljala popolna prepoved trajnega privezovanja psov z verigo, vrvjo ali vodoravnim vodilom. Lastniki, ki bodo pse še vedno imeli privezane, bodo tvegali globo od 1000 do 1600 evrov.

Na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) svetujejo, naj lastniki psom zagotovijo ograjene prostore ali pesjake, kjer bodo lahko imeli gibanje, zavetje in varnost: »Psi so družabne živali, ki potrebujejo stik z ljudmi, gibanje in primerno okolje. Dolgotrajno privezovanje jim tega ne omogoča,« poudarjajo na upravi.

image_alt
Verige stran od psov, v nasprotnem primeru vas čaka od 1000 do 1600 evrov globe

Zakon iz leta 2023 je sicer določil dveletno prehodno obdobje, ki se zdaj izteka. Kljub dobrim namenom pa številni opozarjajo, da bi lahko prepoved privezovanja sprožila val oddajanja in zapuščanja psov, zlasti na podeželju, kjer so psi pogosto služili kot čuvaji.

Spletne teorije in špekulacije

Ker je bila objava mame Gašperja Riflja hitro izbrisana, so se po spletu začele širiti različne teorije – od tega, da je razlog prav novi zakon, do ugibanj, da družina psa oddaja zaradi osebnih razlogov. Kljub izbrisu je odprla pomembno temo: novi zakon lahko prinese veliko slabega za naše štirinožne prijatelje.

Ne glede na resnico pa dogodek razkriva, kako razdeljena je javnost glede novega zakona in odnosa Slovencev do hišnih ljubljenčkov. »Zdaj se vidi, komu je zares mar za psa – in komu je bil le za okras ali varnost,« je zapisal eden od uporabnikov. Mnogi so druge pozvali, naj se namesto obsojanja raje odločijo za posvojitev, če imajo pogoje za to.

