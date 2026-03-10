Mama Luke Dončića s svojim partnerjem slavi! Takole nasmejana sta pozirala (FOTO)

Medtem ko košarkarski zvezdnik Luka Dončić in njegova nekdanja dolgoletna partnerica ter zaročenka Anamaria Goltes preživljata zahtevno obdobje po razhodu, je Dončićeva mama Mirjam Poterbin dosegla pomemben profesionalni mejnik. Skupaj s partnerjem, podjetnikom Rokom Kramerjem, je namreč s svojo ekipo Kramer Yachting prejela prestižno priznanje World Best Kick Off 2025, kar lahko prevedemo kot nagrada za najboljši začetek navtične sezone na svetu 2025.

Priznanje so prejeli na ekskluzivnem dogodku Exclusive Days v Bordeauxu v Franciji, kjer se vsako leto zberejo najuspešnejši zastopniki in partnerji ene najpomembnejših blagovnih znamk v svetu katamaranov.

Dogodek je bil posvečen predvsem proizvajalcu Lagoon Catamarans, ki velja za enega vodilnih imen v tej panogi. Na srečanju so predstavili nove modele in tehnološke novosti za prihajajočo navtično sezono, hkrati pa nagradili najuspešnejše partnerje iz različnih držav. Priznanje World Best je namenjeno ekipam, ki so se v preteklem letu posebej izkazale pri prodaji, razvoju trga in podpori lastnikom plovil. Za slovensko ekipo je to velik dosežek, saj pomeni, da so se uvrstili med najuspešnejše zastopnike v mednarodni mreži.

Mirjam Poterbin v podjetju skrbi za prodajo in marketing. FOTO: Zaslonski pšosnetek

Za blagovno znamko stoji podjetje FILIP FIRM, d. o. o., iz Ljubljane, katerega ustanovitelj in direktor je Rok Kramer. V navtičnem svetu velja za izkušenega strokovnjaka na področju prodaje in upravljanja plovil. V podjetju ima pomembno vlogo tudi Mirjam Poterbin, ki skrbi za prodajo in marketing ter aktivno sodeluje pri razvoju poslovanja. Ekipo dopolnjujejo še sodelavci, ki pokrivajo prodajo, servis in čartersko upravljanje plovil.

Poslovni rezultati kažejo, da strategija deluje. Podjetje, ki stoji za blagovno znamko Kramer Yachting, je po javno dostopnih podatkih leta 2023 ustvarilo približno 5,99 milijona evrov prihodkov, kar kaže na stabilno rast in uspešno širitev na mednarodnem trgu.

Nagrada iz Bordeauxa je zato več kot simbolična. Za Mirjam Poterbin in Roka Kramerja pomeni potrditev, da se njihovo delo v zahtevnem navtičnem svetu obrestuje. Navtična sezona 2025 se šele začenja, ekipa pa jo odpira z nagrado, ki jo uvršča med najboljše na svetu. Če gre soditi po uspehih, ki jih dosegajo, se zdi, da je pred njimi uspešna sezona in da jim bo, kot kaže, veter pihal naravnost v jadra.