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60 LET

Mama Tine Gaber Golob praznovala okroglo obletnico, Tina je bila ganjena do solz (VIDEO)

Kot se za takšno obletnico spodobi, so jo proslavili z glasbo in plesom, manjkal pa ni niti Tinin govor.
Tina Gaber FOTO: Blaž Samec
Tina Gaber FOTO: Blaž Samec
M. J.
 1. 11. 2026 | 19:39
 1. 11. 2026 | 19:51
2:06
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V družini Tine Gaber Golob je bilo slavnostno. Njena mama Mateja je namreč dopolnila okroglih 60 let. Kot se za takšno obletnico spodobi, so jo proslavili z glasbo in plesom, manjkal pa ni niti Tinin govor. Ta je bil zelo čustven, saj ga je žena nekdanjega slovenskega premierja Roberta Goloba komaj dokončala, saj so jo premagale solze. Na rojstnodnevni zabavi seveda ni manjkala niti Tinina sestra Urška.

Dala je največ, kar je lahko

V govoru je Tina dejala, da je mama njej in sestri dala največ, kar je lahko - mladost in brezpogojno ljubezen, zaradi katere je vedno vedela, da ima na tem svetu nekoga, ki bo zanjo naredil vse. Eno stvar pri mami občuduje še posebej, in sicer, da njo in sestro nikoli ni imela rada na sebičen način. Tina je omenila tudi, da se je od mame naučila, da se je treba v življenju postaviti zase in se boriti za tisto, kar je prav, in tiste, ki se ne zmorejo sami. 

Čustven zaključek govora

»Mami, danes praznuješ 60 let in želim ti predvsem zdravja, čim več lepih, brezskrbnih dni in da bi kdaj malo bolj mislila tudi nase. Ker si celo življenje toliko dajala drugim, da je skrajni čas, da začneš malo razvajati tudi sebe. Želim si, da bi bila še zelo zelo dolgo z nami, ker si tako velik del mojega sveta, da si ga brez tebe sploh ne znam predstavljati,« je povedala Tina, nato pa so jo premagala čustva. Za kakšno sekundo je z govorom končala in nato s solznimi očmi nadaljevala: »Veš mami, v življenju si marsičesa ne moremo izbrati, tudi tega ne, komu se rodimo, ampak če bi lahko še enkrat začela svoje življenje, bi brez ene same sekunde razmišljanja spet izbrala tebe. Rada te imam bolj, kot ti bom kadar koli znala povedati. Hvala ti za vse.«

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