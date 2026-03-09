Mama Zala Đurić se je oglasila s porodniške: to je sporočila svojim sledilcem

Igralka Zala Đurić je po rojstvu prvega otroka znova ganila svoje sledilce. Hči Tanje Ribič in Branka Đurića je pred dvema tednoma potrdila veselo novico, da je postala mama, zdaj pa je z novo objavo pokazala, da v tej življenjski vlogi neizmerno uživa.

Na družbenem omrežju je najprej delila fotografijo, na kateri je pokazala, da žari in da jo materinstvo povsem izpolnjuje. Ob fotografiji je zapisala: »Srečna kot še nikoli.«

FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Zala, ki se je z možem Grego razveselila prvega otroka, se je sicer svojim sledilcem oglasila že kmalu po porodu.Takrat je zapisala: »Postala sem mama. Dobila sem največjo nagrado in najpomembnejšo vlogo.« Ob objavi je dodala tudi tri svoje fotografije. Njene besede so številne ganile, saj je jasno, da je igralka vstopila v novo življenjsko poglavje, ki ga doživlja z veliko topline in veselja.

