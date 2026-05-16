ROJSTVO

Manca Šepetavc postala mama, tako lepo ime sta s partnerjem Dorianom dala sinu

Novopečena mamica je v nekaj dneh že spoznala sinov značaj. Ime mu je izbral očka.
N. Č.
 16. 5. 2026 | 08:56
Nekdanja profesionalna atletinja in osebna trenerka Manca Šepetavc je danes zjutraj sporočila, da se jima je v četrtek ob 8.30 uri pridružil prvi otrok, sin Julian, dolg 54 centimetrov in težak 3800 gramov. Manca je objavila zapis: »Samo, da se vam na hitro javim … mali zakladek je tu. Ime mu je izbral očka in že zdaj lahko rečem, da ima močen značaj. Huh, mamo mi to. Počutiva se oba dobro in zdravo. To je pa za enkrat vse. Se slišimo on naslednji priložnosti,« je zapisala novopečena mama.

Sledilci so nad novico navdušeni, Manca pa je z objavo razkrila, da se z Dorianom počutita dobro in zdravo ter se veselita novih izzivov, ki jih prinaša starševstvo. Ta srečen dogodek potrjuje, da so pričakovanja in veselje, ki ju je Manca delila že januarja, ko je prvič razkrila nosečnost, povsem upravičena. Takrat je na Instagramu zapisala: »Komaj čakam, da bom postala tvoja mama,« ob tem pa je delila serijo fotografij, na katerih s partnerjem pozirata s sliko ultrazvoka.

30-letnica se je pred leti uveljavila kot vrhunska atletinja, večkratna državna prvakinja na 100 metrov z ovirami. Leta 2017 je sodelovala na tekmovanju za mis športa, ki ga je tudi zmagala, leta 2022 pa se je udeležila Exatlona, ki ga je na koncu prostovoljno zapustila. Danes se posveča osebnemu trenerstvu, kar ji omogoča, da pomaga drugim pri doseganju njihovih športnih in zdravstvenih ciljev.

Manca je znana tudi po tem, da na družbenih omrežjih iskreno deli trenutke iz svojega zasebnega življenja. Njena objava o rojstvu Juliana je sprožila val toplih odzivov sledilcev, ki ji čestitajo in izražajo sočutje ter veselje ob prihodu novega člana družine. Za Mancino in Dorianovo družino se začenja povsem nova življenjska poglavja, polna izzivov, ljubezni in nepozabnih trenutkov, ki jih prinaša starševstvo.

