Manca Špik po bolečem razhodu znova zaljubljena! Razkrila je ime moškega, ki ji je osvojil srce

Priljubljena slovenska pevka Manca Špik je po koncu dolgoletne zveze znova našla ljubezen. Čeprav svoje zasebno življenje običajno skrbno skriva pred očmi javnosti, je tokrat naredila izjemo. V pogovoru za Koroški radio je prvič spregovorila o novem srčnem izbrancu, ki mu je ime Anže. In kot kaže, je pevka ob njem našla prav tisto, kar si je želela. »Sem v odnosu, ki je takšen, kakršnega sem opisala (verjetno kot idealnega, op.a.), ki je največji približek tega do sedaj. Se učiva, rasteva, podpirava. Anže je zelo zaveden moški, zelo srčen in globok in mi varuje hrbet. Res je fajn moški,« je povedala Manca.

Da ima o njenem novem izbrancu dobro mnenje, je potrdila tudi pevka Saša Lendero, ki je bila z Manco gostja radijskega pogovora. Dejala je, da je Anže simpatičen moški.

Pevki se poznata že približno 20 let, njuno prijateljstvo pa je prestalo tudi številne življenjske preizkušnje. Manca je v preteklosti razkrila, da ji je Saša stala ob strani tudi v obdobju, ko ji je razpadla družina in se je znašla v hudi osebni stiski.

Dolgoletno prijateljstvo sta letos okronali še s prvim skupnim duetom Na tvoji strani, ki sta ga predstavili septembra. Pesem govori o zaupanju, bližini in ljudeh, na katere se lahko zanesemo tudi v najtežjih trenutkih. Glasbo sta ustvarila Saša Lendero in Miha Hercog, pri besedilu pa je sodelovala tudi Manca.

Spomnimo, Manca je februarja 2021 javno potrdila, da se je po približno osmih letih končala njena zveza s podjetnikom Borutom Cafom. Takrat ni skrivala, da jo je konec ljubezenske zgodbe močno prizadel. Po razhodu se je posvetila predvsem glasbeni karieri in materinstvu. Z nekdanjim partnerjem imata hčerko Lano, ki se je rodila marca 2016 in je danes stara deset let. Pevka je v preteklosti večkrat poudarila, kako pomembno mesto ima hčerka v njenem življenju.