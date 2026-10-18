Manca Špik šokirala s priznanjem med oddajo: »Nisem spala, na bruhanje mi je šlo«

Če spremljate priljubljeno glasbeno-tekmovalne oddajo Pa brez zamere, potem veste, da sta ansambla Bratov Razboršek in ansambel Izbira s svojima nastopoma navdušila občinstvo in žirijo, večer pa je poleg glasbenega tekmovanja prinesel tudi veliko smeha, zabavnih izzivov in presenečenj. Med posebnimi gosti je izstopala Manca Špik, ki se je pridružila žiriji, na odru pa zapela tudi s Sašo Lendero. Skupaj sta predstavili novo pesem Na tvoji strani. Za dodatno glasbeno popestritev je poskrbel ansambel Šepet, tekmovalca pa sta svoje znanje preverjala tudi v zabavnih igrah.

Priznala, da je imela pred nastopi hudo tremo

No, posebno pozornost je pritegnila ravno gostujoča članica žirije Manca Špik, ki je odkrito spregovorila o svojih glasbenih začetkih in težavah, s katerimi se je soočala pred nastopi. »Moji začetki so bili tako 'tremaški'. Jaz sem imela toliko treme, da res, noge so se mi tresle, glas se mi je tresel. Pred nastopi nisem spala, na bruhanje mi je šlo,« je priznala pevka. Mladim glasbenikom je zato svetovala: »Čim več izkušenj, čim več špilati, čim več se dobro imeti in to je najboljše za premagovanje treme.« Kot mentorica petja je poudarila, da pri ocenjevanju ne more povsem odmisliti pevske tehnike, vendar ji največ pomeni iskrena interpretacija. »Jaz bom predvsem gledala na to, koliko se me nekdo dotakne, koliko mi nekdo postavi dlake pokonci oziroma koliko nekomu verjamem,« je pojasnila.

Nad nastopom ansambla Izbira je bila navdušena predvsem zaradi energije in povezanosti članov, pohvalila pa je tudi njihovo štiriglasno petje. Posebej se je dotaknila nastopa Tinkare iz ansambla Bratov Razboršek, ki jo je navdušila z barvo svojega glasu. »Zelo poboža, zelo si čutna. Čutila sem tvoje srce. Vidi se, da uživaš v petju,« ji je dejala in jo spodbudila, naj se ne boji pokazati vsega svojega pevskega potenciala. »Odpri se. Čudovit glas imaš. Fajna punca si in čakam te, da res zažariš v vsem svojem sijaju,« je še dodala.