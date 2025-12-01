Manuela iz Ljubezni po domače udarila brez dlake na jeziku: »Ne bom za eno noč!« (VIDEO)

V oddaji Ljubezen po domače je znova završalo. Manuela Fittkau, ena od tekmovalk, ki se poteguje za srce simpatičnega Duleta, je v kamero stresla presenetljivo iskreno misel. Povedala je tisto, kar si mnogi mislijo, a le redki upajo izreči na glas.

»Midva se toliko dobro še ne poznava, da bi skupaj spala,« je dejala. Kljub temu, da z Duletom skupaj uživata na počitnicah, se Manuela upira hitrim skokom med rjuhe. »Zakaj ni dobro iti v posteljo? Zato, ker si potem pač za eno noč. Posek*a te in zjutraj ‘kdo si pa ti zraven?’ Čau, adijo, tam so vrata.«

Čeprav je jasno, da ji je Dule všeč, Manuela ostaja na trdnih tleh. Ne skriva, da si želi resnega odnosa, ne pa kratke avanture, ki se lahko hitro razblini. Bo Dule razumel njene želje? V prihodnjih oddajah bo postalo jasno, ali se bo iskrica med Manuelo in Duletom razvila v kaj globjega ter ali pa bo prav njena odkritost tista, ki ju bo postavila na preizkušnjo.

Več o dogajanju si poglejte v videu (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):