Mariborska Copacabana: Festival Lent je že prvi konec tedna privabil množice obiskovalcev (FOTO)

Maribor je minuli konec tedna znova zaživel v ritmu Festivala Lent, največjega poletnega festivala na prostem v Sloveniji. Ulice, trge in nabrežje Drave so preplavili obiskovalci, pestro dogajanje pa je potrdilo, da Lent tudi po več kot treh desetletjih ostaja eden najpomembnejših kulturnih dogodkov pri nas.

Mariborski župan Saša Arsenovič in nekdanji košarkarski zvezdnik Saša Vujačić, dvakratni prvak lige NBA, ki se je po daljšem času vrnil v domače mesto.

Dogodek, ki je zrasel iz mednarodnega folklornega festivala Folkart in ga je pred 34 leti skupaj s sodelavci zasnoval dolgoletni direktor Narodnega doma Maribor Vladimir Rukavina - Gogo, je skozi leta postal prepoznaven tudi zunaj slovenskih meja. Prav Rukavina, ki se prihodnje leto poslavlja od aktivnega vodenja festivala, je tudi letos poskrbel za nepozaben uvod. Pred uradnim odprtjem je goste iz več kot dvanajstih nekdanjih in prihodnjih evropskih prestolnic kulture popeljal s splavom po reki Dravi, kjer so se v vročem poletnem večeru tudi osvežili.

Dubioza Kolektiv med energičnim nastopom.

Mariborske ulice so bile polne obiskovalcev, prizorišča pa marsikje razprodana. Na Glavnem odru je množico navdušila skupina Dubioza Kolektiv, ki je privabila toliko ljudi, da so številni koncert spremljali tudi zunaj ograjenega prizorišča. Ljubitelji alternativne glasbe so prišli na svoj račun ob nastopu skupine Laibach s projektom Musick, dobro obiskani pa so bili tudi večeri stand up komedije. Tadej Toš, Vid Valič in Branko Đurić - Đuro so razprodali prizorišča, veliko pozornosti pa je pritegnil tudi igralec Sergej Trifunović. Gost srbskega komika Srđana Jovanovića je najprej zabaval občinstvo kot didžej z izborom nekdanjih jugoslovanskih uspešnic, naslednji večer pa je v svojem značilnem slogu nastopil še s satiričnim programom.

Nekdanja ministrica Emilija Stojmenova Duh je na festival prišla z družino. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Med najbolj obiskanimi točkami je tudi območje pri Najstarejši trti, kjer obiskovalci uživajo v Vinskem lentanju in kulinarični ponudbi, ki jo letos bogatijo tudi jedi ustvarjalcev iz priljubljenega televizijskega tekmovanja MasterChef. Na Glavni oder danes prihaja Magnifico s projektom Disko šlagerji, v Minoritih bosta nastopila brata Šalehar, ljubitelji stand upa pa bodo lahko spremljali predstavo Penziči. V torek se začenja še Folkart, ki bo v mesto znova pripeljal folklorne skupine z različnih koncev sveta.

Branko Đurić - Đuro in Zala Đurić sta z uspešnico We Will Rakija navdušila občinstvo.

V sredo bodo na Glavnem odru po daljšem premoru nastopili Mi2, dan pozneje bodo nogometno evforijo z glasbo povezali Zoran Predin, Peter Lovšin in Vlado Kreslin, med najbolj pričakovanimi koncerti letošnjega Lenta pa je tudi petkov nastop britanske skupine Morcheeba. Obiskovalci so medtem že poimenovali prenovljeno promenado ob Dravi in območje od Lenta do Glavnega trga z novim vzdevkom – mariborska Copacabana.