Mario Galunič spregovoril o bolezni: »Moja pulmologinja pravi, da je pod nadzorom, ampak ne smem pozabiti, da jo imam« (VIDEO)

Odgovorni urednik razvedrilnega programa TV Slovenija Mario Galunič, ki je tudi voditelj oddaje Joker, je gostoval v oddaji TV Klinika, ki jo vodi David Zupančič. Spregovoril je o svoji izkušnji z astmo.

»Ko sem bil pri zdravnici, dobil sem napotnico za prvi pregled in bil deležen teh preiskav od alergij na koži oziroma z nekimi, malo so me zbadali, to mislim, da sodi k temu, in seveda ta kontrola pljučne funkcije, spirometrija, in zelo hitro, zelo hitro sem dobil diagnozo, da imam astmo,« je povedal v uvodu. Pojasnil je, da je dobil zdravila in v več letih zamenjal

kar nekaj inhalatorjev. »Zdaj imam že dolga leta isto zdravilo, jaz enkrat zjutraj in enkrat zvečer vpihnem in to je menda mala doza, bil sem namreč na mnogo večjih dozah, ampak kot moja pulmologinja, kamor hodim redno vsako leto, včasih sem hodil dvakrat na leto, pravi, da je moja astma pod kontrolo, da je pod nadzorom, da mi zaradi astme ni potrebno se v življenju omejevati, se pravi, se izgovarjati, da zaradi astme ne morem športati ali pa kaj podobnega, da lahko vse počnem, ampak da ne smem pozabiti, da astmo imam.«