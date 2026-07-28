Mario Veliki razkriva: Pesem sem napisal na stranišču, da je ne bi izgubil

Po lahkotenm poletnem singlu Pitongo se Mario Veliki predstavlja v precej bolj intimni podobi. Z novo skladbo Ni Boga, prvim singlom z njegove prihajajoče krajše glasbene izdaje (EP) Protopija, odpira vprašanja o veri, intuiciji in trenutkih, ko človek dobi občutek, da ga kliče nekaj večjega od njega samega. Skladbo spremlja tudi minimalističen videospot, posnet v enem samem kadru. Navdih za pesem ni prišel iz njegove osebne izkušnje, temveč iz zgodbe, ki jo je nekoč slišal. »Nekdo je storil nekaj tako hudega, da sem si v tistem trenutku rekel: Ni Boga, ki bi te lahko rešil iz tega. Potem pa me je začelo zanimati ravno nasprotno. Ali je mogoče prositi Boga, da te reši iz na videz nemogoče situacije?« pripoveduje glasbenik.

Kot pravi, se mu je v življenju že večkrat zgodilo, da je zelo iskreno prosil za odgovor ali pomoč, njegova želja pa se je na koncu tudi uresničila. A pot do nje je moral vedno prehoditi sam. Prav to je postalo eno osrednjih vprašanj nove skladbe – ali človek prepozna klic ali ga presliši. »Odgovora ne dobiš niti za nazaj. Šele kasneje vidiš, da se je nekaj zgodilo,« pravi.

Skoraj celotno pesem si je najprej zamrmral v telefon.

Če je zgodba pesmi v njem dlje zorela, je njeno besedilo nastalo skoraj v enem zamahu – in to na precej nenavadnem kraju. Ideja ga je prešinila sredi delovnega dne in Mario je takoj začutil, da jo bo izgubil, če se nanjo ne odzove. Zato je med službo odšel na stranišče in si skoraj celotno pesem zamrmral v telefon. »To je bilo zame kot Božji klic. Vedel sem, da bom, če se ne odzovem, idejo pozabil,« se spominja. Svojih pesmi zato ne dojema kot nekaj, kar bi ustvarjal na silo. »Pesem Ni Boga ni prišla iz mene. Moja edina naloga je bila, da ne prekinem zveze.« Ustvarjalnost primerja s telefonskim klicem – na dar, ki ga prejme, se mora odzvati, sicer povezava po nekaj »piskih« preprosto izgine.

Policijska luč je spremenila vse

Intimno in temačno vzdušje skladbe je prenesel tudi v videospot. Dogajanje je postavljeno v temno garažo, kjer je edini vir svetlobe pobliskujoča policijska luč. Brez menjavanja kadrov, posebnih učinkov ali zapletene zgodbe kamera približno štiri minute spremlja zgolj njegov obraz. »Želel sem si prikazati človeka v trenutku, ko se mu podre svet. Ko se vse zamaje, ko ne vidi več izhoda in se mu vrti v glavi,« pojasnjuje. Ker ustvarja sam in z omejenimi sredstvi, je že od začetka vedel, da mora videospot temeljiti na preprosti, a močni ideji. Policijska luč sprva sploh ni bila del načrta. Na snemanje jo je prinesel snemalec Blaž Vidovič. »Nisem je načrtoval. Ko pa sem jo zagledal, sem vedel, da je to to.«

Želel sem prikazati človeka v trenutku, ko se mu podre svet. Ko se vse zamaje, ko ne vidi več izhoda in se mu vrti v glavi.

Ni Boga odpira novo poglavje projekta Protopija, prvega EP-ja Maria Velikega, ki bo izšel 18. septembra. Naslov po njegovih besedah ne predstavlja niti utopije niti distopije, temveč idejo postopnega napredka in boljšega jutri – četudi se stvari izboljšujejo le počasi. Avgusta bo skladbi Ni Boga sledila še pesem Sanje, ki bo tematsko nadaljevala začeto zgodbo, jeseni pa namerava glasbenik novi material predstaviti tudi na koncertih po Sloveniji.