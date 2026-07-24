Marjetka razkrila, kaj z Raayem nikoli ne storita po prepiru

Marjetka Vovk je svoj 42. rojstni dan letos zaznamovala nekoliko drugače. Skupaj z Raayem sta prav na njen osebni praznik izdala novo pesem Rožce in zanjo posnela tudi videospot. Ker ima glasba v njunem življenju posebno mesto, sta se odločila, da rojstni dan zaznamujeta na način, ki ju najbolj povezuje – z novo skladbo.

Rožce govorijo o odnosu, ki še zdaleč ni popoln. O dnevih, ko sta partnerja kot pes in mačka, ko se zaradi vsakdanjih stvari pojavijo nesoglasja, tišina in drobne zamere. Sporočilo pesmi pa je preprosto: za spravo niso vedno potrebne velike besede, draga darila ali spektakularne geste. Včasih je dovolj že majhna pozornost, s katero drugemu pokažemo, da nam je mar.

Raay priznava, da se tako kot vsak par tudi onadva kdaj spreta.

»Rožce niso le rože. So simbol tega, da znaš stopiti korak proti drugemu, reči 'oprosti', pokazati, da ti je mar, in da se kljub vsem razlikam vedno znova odločiš za ljubezen,« je ob izidu povedala Marjetka. Skladba navdih črpa tudi v njunem partnerskem življenju, je razkril Raay. Čeprav ju številni dojemajo kot par, pri katerem nesoglasij skorajda ni, pravi, da je resničnost drugačna. »Včasih nama kdo reče: vidva se zagotovo nikoli ne prepirata. O, kako se moti. Nesoglasja so del vsakega odnosa, na tebi pa je, kako se jih lotiš.«

Rože ji pošiljajo z vseh koncev Slovenije

Razkril je tudi pravilo, ki sta si ga z Marjetko postavila že v mladosti. Obljubila sta si namreč, da zaradi vsakodnevnih nesoglasij nikoli ne bosta sprta zaspala. Prav njuna izkušnja je našla prostor tudi v besedilu nove skladbe, ki ne govori o popolnem razmerju, temveč o iskanju poti drug do drugega tudi takrat, ko se partnerja ne strinjata. Zgodbo dopolnjuje barvit in hudomušen videospot, v katerem Maraaya prav tako ne idealizira partnerstva. V ospredju so trenutki, ki jih pozna večina parov, pa tudi spoznanje, da je najbolj pomembno predvsem to, kako partnerja po prepiru znova najdeta pot drug do drugega.

Marjetko je ob rojstnem dnevu pričakalo še eno presenečenje. Po objavi nove pesmi so se na družbenih omrežjih začela vrstiti voščila poslušalk in poslušalcev z različnih koncev Slovenije, številni pa so naslov skladbe vzeli povsem dobesedno.

Nova pesem govori o njunem odnosu.

Poleg lepih želja so ji pošiljali fotografije cvetlic s svojih vrtov, balkonov in travnikov. Med njimi so se znašle vrtnice, sončnice, lilije, marjetice in pisani šopki. Sporočilo pesmi o majhnih, a iskrenih pozornostih so tako prenesli tudi v Marjetkin rojstni dan in ji ustvarili prav poseben virtualni šopek.