Mark jamral, kako težko delo ima, sesul ga je romski komik: »Ja, biti vplivnež je težko … « (VIDEO)

Pred časom je v podkastu snemalca Davida gostoval ustvarjalec vsebin oziroma vplivnež Mark Barzić, ki je razkril, kako je videti njegov običajen delovnik. »Zbudim se ob devetih, naredim jogo, se grem stuširat, se uredim, pojem zajtrk. Grem na kavico, potem grem na kosilo, mogoče kak mini šoping,« je pojasnil.

Sicer njegov dan vključuje tudi kakšno snemanje in objavljanje na družbenih omrežjih. A je dodal, da je to zanj naporno. Ne le to, ampak, da objavlja na družbenih omrežjih, je čez dan pokonci, zvečer pa na zabavi, to je šele naporno.

Kritike dežavale, romski komik mu je povedal svoje

Seveda so omrežja pregorela ob kritikah na račun mladega vplivneža. mnogi so se ob njegovih besedah zgražali. Se je pa oglasil tudi romski komik Andrej Šarkezi, ki se predstavlja z umetniškim imenom Andrej Bakreni. In v svojem izvajanju na Facebooku ni bil prav nič komičen, saj je dejal, da ostal brez besed ob besedah mladega Marka. »Ja, biti vplivnež je pa res težko. Veš, kaj je težko, mojster? To je težko,« je deja in pokazal, kaj je mislil. Tako je povedal, da dela kot cestni delavec, ki skrbi za vzdrževanje cest po Sloveniji.