Leta zanj očitno niso ovira, Marko Potrč zgoraj brez pokazal svoje izklesano telo (FOTO)

Nekdanji novinar in televizijski voditelj Marko Potrč je na družbenem omrežju Instagram delil sproščen utrinek ob jutranji kavi. Ob fotografiji je zapisal, da gre za njegov najljubši kotiček za sončenje in pitje kave, sledilce pa je bolj kot zapis pritegnila njegova izklesana postava. Potrč na fotografiji v belih kopalkah sproščeno sedi na soncu in uživa v jutranjem miru. Pri 46 letih je še vedno v zavidljivi formi, kar pogosto pokaže tudi na svojih družbenih omrežjih. Redna telesna aktivnost in skrb za zdrav življenjski slog sta očitno še vedno pomemben del njegove rutine.

Potrč je po uspešni medijski karieri stopil na samostojno podjetniško pot. Leta 2021 je ustanovil podjetje Vitaminklinik, ki deluje na področju prehranskih dopolnil. Pri poslovnih projektih aktivno sodeluje tudi njegova partnerica Lili Žagar, s katero že vrsto let tvorita enega najbolj prepoznavnih slovenskih medijskih parov.

FOTO: Instagram, zaslonski posnetek

Zdrav življenjski slog, ki ga zagovarja javno, je postal tudi del njegove poslovne zgodbe. Redna telesna aktivnost, uravnotežena prehrana in skrb za dobro počutje so teme, o katerih pogosto govori svojim sledilcem.

Družina ostaja njegova največja prioriteta

Čeprav je aktiven podjetnik in vplivnež, Potrč večkrat poudari, da je družina zanj na prvem mestu. Z Lili Žagar imata dva otroka, sina Tilna in hčerko Injo.

Družina je pred leti precej pozornosti pritegnila tudi zaradi odločitve, da se za nekaj časa preseli na Švedsko. Tam sta Tilen in Inja obiskovala šolo, Potrč in Žagarjeva pa sta večkrat delila utrinke življenja v skandinavski državi ter razmišljanja o tamkajšnjem načinu življenja. Po vrnitvi v Slovenijo ostaja družina tesno povezana, skupni trenutki pa so še vedno med najpomembnejšimi v njihovem vsakdanu.