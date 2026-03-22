Znani slovenski podjetnik o trenutku, ko je izvedel, da je okužen s HIV: »O bolezni in umiranju ne govorimo dovolj«

»Sedel sem v ordinaciji in poslušal zdravnika. Spomnim se njegovega glasu, besed pa skoraj ne več. V glavi je ostala samo ena misel: to je konec,« opisuje. V tistem trenutku, dodaja, ni več razmišljal o poslu ali uspehu, temveč o svojih otrocih – ali jih bo sploh videl odrasti in ali bo imel še čas povedati vse, kar jim želi.

Marko Vedrev zkušnjo opisuje kot prvi resničen stik s smrtjo. Prav ta prelomnica pa ga je pripeljala tudi do širšega razmisleka o družbi, ki po njegovem mnenju še vedno beži pred temami bolezni, izgube in umiranja. »Govorimo o uspehu, rasti in zmagah. Ko pa pride bolezen ali smrt, nastane tišina,« je zapisal v izpovedi, ki jo je te dni objavil na družbenem omrežju Facebook. Podobno opaža tudi v podjetju. Sodelavci pogosto znajdejo v zadregi, ko se nekdo sooča z resno boleznijo ali osebno izgubo. Namesto odprtega pogovora pogosto prevlada molk.

Po njegovih besedah življenje ne bi smelo ostajati pred vrati delovnega mesta. Ljudje s seboj vsak dan prinašajo strah, bolečino in osebne stiske, o katerih pa se le redko govori na glas. In ravno to spoznanje je pobuda, da se je odločil odločil ustvariti prostor, kjer se lahko brez olepševanja odpira tudi takšne teme. Iz lastne osebne stiske in potrebe po razumevanju, poudarja, ne iz želje po izpostavljenosti.

Kdo je Marko Vedrev?

Marko Podgornik Verdev je slovenski podjetnik iz Maribora, ki je v javnosti postal prepoznaven po zelo odprtem govorjenju o osebnih izkušnjah. Pogosto izpostavlja teme, kot so življenje z virusom HIV, duševno zdravje ter odvisnost, pri čemer vedno deli tudi najtežje trenutke svojega življenja.Tako njegova poslovna uspešnost kot tudi osebna zgodba, ki ni bila lahka, ga postavljata za enega izmed bolj kontroverznih, a tudi občudovanih glasov v slovenskem prostoru.