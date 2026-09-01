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BOG IN ENERGIJA

Martin Golob brez ovinkarjenja povedal, kaj mu gre najbolj na živce (VIDEO)

Tudi tokrat je svojo misel zapakiral v zanj značilen neposreden in hudomušen slog.
Martin Golob FOTO: Dejan Javornik
Martin Golob FOTO: Dejan Javornik
M. J.
 1. 9. 2026 | 16:27
 1. 9. 2026 | 16:27
1:26
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Priljubljeni župnik Martin Golob na družbenih omrežjih, kjer ima ogromno sledilcev (samo na Facebooku že več kot 121 tisoč), redno objavlja svoja razmišljanja. V eni od svojih novih objav je povedal, da ga najbolj moti, ko nekateri ljudje rečejo, da je bog energija. Po njegovem mnenju to nikakor ne drži.

Tudi tokrat je svojo misel zapakiral v zanj značilen neposreden in hudomušen slog, s katerim zna hitro pritegniti pozornost svojih sledilcev. »A veš, kaj mi gre pa najbolj na jetra? Ko kakšni ljudje rečejo, da je bog energija. Ma kakšna energija! Če je bog energija, potem je jedrska elektrarna Krško nebesa,« je povedal v videu.

Golob je s to izjavo številne nasmejal. Marsikdo se je z njim strinjal, a našli so se tudi takšni, ki se niso. Njegove besede so tako znova odprle živahno razpravo med tistimi, ki mu pritrjujejo, in tistimi, ki na boga in duhovnost gledajo drugače. »Super povedano«, »Podpišem« in »Vsaka ti čast, po pravici je povedal,« so bili nekateri izmed komentarjev. Ena oseba pa mu je napisala »Vse je energija,« pri čemer ji je pritrdilo več drugih uporabnikov.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

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