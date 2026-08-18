Martin Golob dobil šokantno vprašanje o umoru: »Ne bi smel nič povedati«

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Priljubljeni duhovnik Martin Golob je v nedavnem podkastu Underdog voditelja Jureta Laharnarja presenetil z zelo neposrednim odgovorom na eno najtežjih vprašanj, ki jih lahko dobi duhovnik. Pogovor je nanesel na spovedno skrivnost in skrajni primer: kaj bi storil, če bi mu nekdo priznal, da je zagrešil umor? Bi lahko takšno osebo prijavil policiji oziroma razkril, kaj je izvedel?
Golob je odgovoril kratko in jasno: »Ne bi smel nič povedati.« Ob tem je dodal, da bi človeka, ki bi mu priznal tako hudo dejanje, vsekakor opozoril na odgovornost: »Bi ga bil pa dolžan opozoriti, da naj zadevo prizna.« S tem je dal vedeti, da bi moral kot duhovnik spoštovati zaupnost tega, kar mu je bilo povedano, hkrati pa bi storil vse, da bi storilca spodbudil k prevzemu odgovornosti.
Ko ga je voditelj vprašal, kako bi se sam počutil, če bi se znašel v takšni situaciji, Golob ni želel ugibati. Priznal je, da podobnega primera doslej še ni imel in zato ne more vedeti, kako bi takšno breme dejansko doživljal. Prav njegova neposrednost je v pogovoru odprla eno tistih vprašanj, pri katerih ni preprostih odgovorov – kako daleč sega zaupnost in kako težko je nositi skrivnost, ko gre za najhujša dejanja.