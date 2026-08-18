Martin Golob dobil šokantno vprašanje o umoru: »Ne bi smel nič povedati«

Priljubljeni duhovnik Martin Golob je v nedavnem podkastu Underdog voditelja Jureta Laharnarja presenetil z zelo neposrednim odgovorom na eno najtežjih vprašanj, ki jih lahko dobi duhovnik. Pogovor je nanesel na spovedno skrivnost in skrajni primer: kaj bi storil, če bi mu nekdo priznal, da je zagrešil umor? Bi lahko takšno osebo prijavil policiji oziroma razkril, kaj je izvedel?

»Dolžan bi ga bil opozoriti, naj zadevo prizna«

Golob je odgovoril kratko in jasno: »Ne bi smel nič povedati.« Ob tem je dodal, da bi človeka, ki bi mu priznal tako hudo dejanje, vsekakor opozoril na odgovornost: »Bi ga bil pa dolžan opozoriti, da naj zadevo prizna.« S tem je dal vedeti, da bi moral kot duhovnik spoštovati zaupnost tega, kar mu je bilo povedano, hkrati pa bi storil vse, da bi storilca spodbudil k prevzemu odgovornosti.

Ko ga je voditelj vprašal, kako bi se sam počutil, če bi se znašel v takšni situaciji, Golob ni želel ugibati. Priznal je, da podobnega primera doslej še ni imel in zato ne more vedeti, kako bi takšno breme dejansko doživljal. Prav njegova neposrednost je v pogovoru odprla eno tistih vprašanj, pri katerih ni preprostih odgovorov – kako daleč sega zaupnost in kako težko je nositi skrivnost, ko gre za najhujša dejanja.