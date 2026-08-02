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Martin Golob pred polno dvorano v zadregi: pri odgovorih z da ali ne se je zapletlo

Pogovor z duhovnikom Martinom Golobom je napolnil dvorano v Križevcih pri Ljutomeru.
S svojimi hudomušnimi izjavami, denimo o očetu in dedku, je izzval tudi smeh. FOTO: Jan Rajh
S svojimi hudomušnimi izjavami, denimo o očetu in dedku, je izzval tudi smeh. FOTO: Jan Rajh
O. B.
 2. 8. 2026 | 21:20
3:06
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Na povabilo Kulturnega društva Križevci je v Prlekiji znova gostoval najbolj znani slovenski duhovnik Martin Golob, ki zadnja leta službuje v Grosupljem. Znan je postal v času covida in v času omejitev gibanja in zbiranja se je domislil oddajanja maš po spletu. S svojo mladostjo, odprtostjo, pozitivizmom in šaljivim pristopom k stvarem, je postal priljubljen ne le med slovenskimi verniki, ampak tudi med drugimi prebivalci in zato ga veliko vabijo medse in tudi obiskujejo v njegovi župniji. Podobno kot marsikje v Sloveniji je župnik Martin tudi v Križevcih pri Ljutomeru, kjer se je z njim pogovarjala nekdanja slovenska vinska kraljica, mag. Tjaša Kos, do zadnjega sedeža napolnil dvorano. 

V času od začetka covida je Martin napisal tri knjige: Na spletni prižnici 1 in 2 ter 365 dni z Božjo besedo. Predvsem v prvi je spregovoril o svojem življenju, družini, odločitvi, zakaj je postal duhovnik. Prav o tem se je z njim pogovarjala Tjaša, ki ga sicer ni spraševala o vsebini knjig, temveč mu je postavljala vprašanja v treh sklopih in na začetku vsakega mu je postavila pet vprašanj, na katera naj bi odgovoril z da ali ne, in ga v vsakem sklopu vsaj enkrat spravila v zadrego z odgovorom in je svoje kolebanje vsakič tudi pojasnil. Odraščal je v kmečki družini s petimi brati, kjer so vsi delali, se spoštovali in imeli radi. Vsak večer so skupaj molili in če so se čez dan kaj skregali, so se morali pred molitvijo pomiriti.

Martin Golob z voditeljico. FOTO: Jan Rajh
Martin Golob z voditeljico. FOTO: Jan Rajh

Sicer se je voditeljica z njim pogovarjala o njegovih vrednotah, kaj ga v današnjem času moti, kaj ga prizadene, kaj bi spremenil, o delovnih navadah ljudi, o njihovih vrednotah, želji po ljubezni, sprejetosti. Med ostalim je spregovoril o tem, kako smo včasih malenkostni, kako se ne posvečamo pravim stvarem, o bolečih razmerah v družinah, medsebojnem spoštovanju, o osamljenih ljudeh, o tem, kako si moramo vzeti čas za sočloveka, o umiranju. V svoji župniji uspe z aktivnostmi, ki so danes zanje zanimive, privabiti veliko mladih, ki mu pomagajo ustvarjati npr. vsebine na družbenih omrežjih. Seveda je pokazal tudi svojo hudomušnost in povedal vmes kakšen vic. Ko je govoril o tem, koliko duhovnikov je bilo v zadnjih generacijah v družini njegovih staršev, je dejal, da so nekateri pri naštevanju svojih duhovniških prednikov tako vneti, da rečejo: »Ja, pa moj oče je bil duhovnik in moj ded tudi.«

Med pogovorom sta se prisotnih s svojim pesmimi prijetno dotaknili sestri Eva in Pšela Šormaz iz Bučečovcev. Sicer pa so prisotni Golobove knjige lahko kupili pri prisotni zastopnici Založbe Družina, Martin pa jih je moral veliko podpisati. Doslej je bilo prodanih preko 50.000 njegovih knjig in od vsake gresta 2 evra v dobrodelne namene. Martin Golob je prisotne napolnil z mirom, vedrino in vtisi, ki nas bodo spremljali, kot so dejali nekateri prisotni.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

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