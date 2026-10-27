Martin Golob spregovoril o nečem, česar mnogi ne vedo: to počnejo kristjani (VIDEO)

Martina Goloba se je že pred časom prijel laskavi naziv najbolj priljubljeni slovenski župnik. In to z razlogom. S svojimi 38 leti je Golob eden mlajših župnikov, zato razume mlajše generacije in jih zna nagovoriti, jasno je tudi, da svoje poslanstvo jemlje resno, obenem pa ostaja človek, ki se ni ogradil z zidom, ampak pogosto pokaže tudi svojo bolj ranljivo in osebno plat. In seveda svoj smisel za humor. Tega mu res ne manjka, s svojimi šalami pa zabava tudi tiste, ki notranjosti cerkve niso videli še nikoli, saj videoposnetke rad deli na družabnih omrežjih.

Tako je te dni nekaj tisoč svojih sledilcev nasmejal s skečem, v katerem je razkril, kako se kristjani sprostijo po težkem dnevu. Na posnetku lahko vidimo Goloba, ko stopi iz stavbe, v kateri je župnijski urad, izdihne in jo mahne za vogal, kjer se nasloni na steno ter eno stopalo prisloni na fasado. V filmih so takšen položaj običajno zavzeli kadilci preden so si prižgali cigareto, Martin Golob pa namesto nje iz žepa potegne rožni venec, se pokriža in začne moliti. Vsekakor bolj zdravju prijazna navada kot kajenje, sproščujoča pa, kot kaže, prav tako.