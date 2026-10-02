Martin Golob znova presenetil, tega od priljubljenega župnika res nismo pričakovali

Martin Golob, eden najbolj prepoznavnih slovenskih duhovnikov, ki je s svojo neposrednostjo, sproščenostjo in nalezljivo energijo osvojil srca številnih Slovencev, se je lotil novega podviga. Njegova priljubljenost že zdavnaj presega meje župnij, v katerih je deloval. Svoje poslanstvo namreč približuje tudi ljudem, ki sicer morda ne zahajajo pogosto v cerkev. Pri tem mu pomagajo družbena omrežja, na katerih z veliko mero humorja in iskrenosti deli utrinke iz svojega življenja.

Golob je znan po tem, da se rad loti novih stvari, se druži z ljudmi in se ne boji stopiti iz ustaljenih okvirjev. Njegove objave pogosto razkrivajo tudi bolj sproščeno plat duhovniškega življenja. Tokrat pa je sledilce presenetil z nekoliko drugačnim doživetjem. Namesto običajnih vsakodnevnih opravil se je namreč podal na motokros progo in se preizkusil v vožnji z motorjem.

Na motokros progi se je preizkusil v vožnji čez grbine

Najbolj znani slovenski župnik je na Instagramu objavil fotografije in video, s katerimi je pokazal, kako se je lotil adrenalinskega izziva. Pogumno se je usedel na motokros motor in zapeljal po progi, na kateri ga niso čakale le ravnine, temveč tudi številne grbine. Sodeč po objavljenih posnetkih se je z novim izzivom spopadel z veliko mero navdušenja.

Ob fotografijah in videu je zapisal: »Danes sem poskusil nekaj novega. Tole je bila odlična kombinacija adrenalina, družbe in svežega zraka.« Ob tem se je zahvalil tudi vsem, ki so mu omogočili to izkušnjo in ga spremljali pri motokros podvigu.

Sledilci mu čestitali za pogum

Golobova objava je hitro pritegnila pozornost njegovih sledilcev, ki so mu v komentarjih namenili številne pohvale. Nekateri so bili navdušeni nad njegovo vožnjo, drugi pa so izpostavili predvsem pogum, da se je sploh odločil za takšen izziv. »Odličen dan je bil! Martin, super odločitev, da se z motorjem zapelješ na progo,« je zapisal eden od komentatorjev. Drugi mu je čestital za pogum in dodal: »Martin, čestitke za pogum! Zdaj veš, da motokros ni kar tako!«

Med odzivi ni manjkalo niti kratkih, navdušenih pohval. »Super ti je šlo,« je zapisal eden od sledilcev, drugi pa je pohvalil tudi njegovo opravo: »Top. Pa dres ima najjači.« Nekdo je fotografijo označil celo za najboljšo doslej: »Najbolj kul slika ever.« Sodeč po odzivih je Golobov motokros izlet navdušil njegove sledilce, sam pa je dokazal, da se z veseljem preizkusi tudi v dejavnostih, ki jih od njega morda ne bi pričakovali.