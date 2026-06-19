Ekskluzivno! Martin Strel je uradno že ločen: »Žal mi je le, da nisem ostal z Olivio Newton-John ...«

Le dan po tem, ko je v javnost prišla novica o razhodu Martina Strela in Maye Peron, je slovenski maratonski plavalec za Slovenske novice razkril, da ločitveni postopek ni več v teku, ampak je že pravnomočno zaključen. Po skoraj osmih letih zveze in dobrih dveh letih zakona sta tako uradno ubrala vsak svojo pot.

»Jaz sem že ločen,« nam je povedal Strel. Ob tem poudarja, da je pobuda za ločitev prišla s strani njegove nekdanje žene. »Ona je vse speljala. Jaz nisem pri tem nič kaj dosti sodeloval. Prišla je do mene in rekla, da bi se rada ločila. Rekel sem, da ni problema, podpisal papirje in zadeva je šla naprej.« Po njegovih besedah med njima ni prišlo do dramatičnega konflikta, temveč sta se znašla na različnih bregovih glede pogledov na življenje. »Rekla je, da se moji pogledi na svet ne ujemajo z njenimi. Ona ima svoje poglede, jaz pa svoje. Zaradi nje se ne morem spremeniti. Če je to njena odločitev, jo spoštujem,« pravi.

Martin Strel in Maya Peron. FOTO: Jože Suhadolnik

Njuna zveza je bila že od začetka nekoliko drugačna od običajnih partnerskih zgodb. Čeprav sta bila skupaj skoraj osem let in sta se januarja 2024 poročila, nikoli nista živela pod isto streho. »Midva nikoli nisva skupaj živela. Potovala sva skupaj, bila sva skupaj, obiskovala sva se, vsak pa je imel svoj dom. Vse je lepo teklo do približno meseca dni nazaj,« pojasnjuje. Kljub mirnemu tonu pogovora ne skriva, da ga je razhod prizadel. »Seveda mi ni vseeno. Osem let si z nekom in ne moreš reči, da ti je vseeno. Mayo bom pogrešal.«

Ločitev je potekala brez zapletov

Ob tem dodaja, da danes življenjske udarce prenaša drugače kot nekoč. »Pred letom dni bi me to verjetno bolj prizadelo. Zdaj sem v 72. letu in stvari lažje sprejemam. Življenje gre naprej.« Zanimivo je, da med nekdanjima partnerjema očitno ni ostalo veliko grenkobe. Strel poudarja, da bo Maya v njegovem življenju vedno dobrodošla. »Ona je dobra oseba. Poštena punca. Ima vse kvalitete. Samo z mano uradno noče več biti. Jaz ji nisem zaprl vrat in si jih tudi nikoli ne bom. Vedno bo dobrodošla.« Kot pravi, je celo izrazila željo, da bi ga spremljala na enem od prihodnjih potovanj. »Rekla je, da bi šla z mano v Romunijo. Jaz sem ji odgovoril, da ni noben problem. Če želi, je dobrodošla.«

Martin Strel. FOTO: Marko Feist

Ločitev je po njegovih besedah potekala brez zapletov in brez premoženjskih sporov. »Ničesar ni zahtevala. Nobenih komplikacij ni bilo. Avto, ki sem ji ga kupil za poročno darilo, je obdržala. Vse drugo sva uredila korektno.« Med pogovorom pa je Strel presenetil z nepričakovano izpovedjo o eni največjih ljubezenskih priložnosti svojega življenja.

Žal mu je predvsem za eno žensko

Čeprav priznava, da bo pogrešal Mayo, pravi, da je le ena ženska, za katero mu je zares žal. »Žal mi je za Olivio Newton-John. Zanjo mi bo žal celo življenje,« je dejal. Po njegovih besedah naj bi se zvezdnica filma Briljantina po njegovem uspešnem plavanju po Amazonki zanimala zanj, sam pa naj bi pozneje naredil napako, ker zveze ni razvijal naprej. »To je bila moja največja napaka. Olivia je bila izjemna ženska, uspešna, dobrosrčna in izbrala si je mene. Danes, ko pogledam nazaj, si rečem, da sem naredil traparijo. Zanjo mi je pa res žal,« je iskreno priznal.

Olivia Newton-John. FOTO: Arhiv

Kljub temu ne želi živeti v preteklosti. Še naprej trenira dvakrat na dan, pripravlja nove plavalne projekte in podkaste, ki po njegovih besedah dosegajo več sto tisoč ogledov. »Imam ogromno dela. Treniram, snemam, pripravljam nove zgodbe. Nimam časa sedeti doma in objokovati stvari,« pravi. Ob koncu pogovora pa je ostal zvest svojemu značilnemu optimizmu. »Jaz ne osvajam žensk, k meni same pridejo,« je sklenil legendarni plavalec.