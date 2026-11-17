Galerija
Legendarni slovenski ultramaratonski plavalec Martin Strel je znan po tem, da nikoli ne ovinkari in da s svojimi izjavami pogosto poskrbi za presenečenje. V pogovorni oddaji S Sivko čez rob, ki jo vodi Alenka Sivka, je 72-letnik povsem odkrito spregovoril o svojem spolnem življenju, priznal, da je trenutno samski, in ženskam poslal precej neposredno povabilo. Ko ga je voditeljica vprašala, kakšen je seks pri njegovih letih, je brez trenutka oklevanja odgovoril: »Dober.« A pri tem se ni ustavil. V svojem značilnem slogu je hudomušno nadaljeval: »Če je kakšna, bom rekel po domače, potrebna, pokliči me, preden rešim zadevo.«
Voditeljico je zanimalo tudi, ali pri svojih letih potrebuje kakšno pomoč, denimo viagro. Strel je zatrdil, da s tem nima težav. »Jaz sem še v redu. Funkcioniram še zmeraj,« je povedal in priznal, da se sicer zaveda, da leta prinašajo določene spremembe. »Nisem več star 20, 30 let, to drži,« je dodal, nato pa dal jasno vedeti, da ga zanimanje za ženske še zdaleč ni minilo.