Legendarni slovenski ultramaratonski plavalec Martin Strel je znan po tem, da nikoli ne ovinkari in da s svojimi izjavami pogosto poskrbi za presenečenje. V pogovorni oddaji S Sivko čez rob, ki jo vodi Alenka Sivka, je 72-letnik povsem odkrito spregovoril o svojem spolnem življenju, priznal, da je trenutno samski, in ženskam poslal precej neposredno povabilo. Ko ga je voditeljica vprašala, kakšen je seks pri njegovih letih, je brez trenutka oklevanja odgovoril: »Dober.« A pri tem se ni ustavil. V svojem značilnem slogu je hudomušno nadaljeval: »Če je kakšna, bom rekel po domače, potrebna, pokliči me, preden rešim zadevo.«

Voditeljico je zanimalo tudi, ali pri svojih letih potrebuje kakšno pomoč, denimo viagro. Strel je zatrdil, da s tem nima težav. »Jaz sem še v redu. Funkcioniram še zmeraj,« je povedal in priznal, da se sicer zaveda, da leta prinašajo določene spremembe. »Nisem več star 20, 30 let, to drži,« je dodal, nato pa dal jasno vedeti, da ga zanimanje za ženske še zdaleč ni minilo.

»Zdaj sem samski«

Martin Strel in Maya Peron 18.6.2024 Ljubljana Slovenija FOTO: Jože Suhadolnik

Še bolj zanimivo je postalo, ko je beseda nanesla na njegov trenutni ljubezenski status. »Saj zdaj sem samski. Zdaj sem samski,« je razkril plavalec, voditeljica pa je takoj izkoristila priložnost in v šali pozvala: »Punce, navalite.« Strel je njeno povabilo z veseljem sprejel in ga še nadgradil. »Punce, si bom vzel čas,« je dejal in s tem poskrbel za enega bolj sproščenih trenutkov pogovora. Njegovo priznanje o samskem življenju sicer prihaja nekaj mesecev po tem, ko je javnost izvedela za razpad njegovega zakona z. Poročila sta se januarja 2024, junija letos pa je Strel razkril, da se ločujeta. Kot je takrat pojasnil, mu je žena povedala, da ne želi več nadaljevati zakona. Skupaj sta bila približno osem let, čeprav po njegovih besedah nikoli nista zares živela skupaj.