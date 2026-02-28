Martin Strel skušal priti do Elona Muska: rad bi »plaval v vesolju«

Slovenski ultramaratonski plavalec Martin Strel, ki je v zadnjih letih večkrat razburkal javnost z drznimi izjavami, je v oddaji Sveža rubrika Več ali manj na Radiu Ekspres razkril visokoletečo idejo, ki presega vse njegove dosedanje podvige. Kot je povedal v pogovoru z Urško Majdič, se želi povezati z Elonom Muskom – in z njim izpeljati projekt v vesolju. »Z Elonom Muskom se povezati, da bi jaz plaval po vesolju,« je dejal in poudaril, da gre predvsem za vizijo.

Muska opisuje kot »fantastičnega človeka« in dodaja, da ga ne moti, če kdo meni, da so njegove ideje pretirane ali nerealne. »On govori stvari, ki so, kot smo včasih brali Julesa Verna – neuresničljive. To je danes vse neuresničljivo,« pravi Strel. Verjame, da takšne ideje z napredkom tehnologije lahko postanejo resničnost. »Meni je to všeč, da nekdo obstaja na tem planetu, ki ima take ideje, ki so v bistvu neuresničljive in potem na koncu postanejo uresničljive,« trdi.

Skoraj prišel do Muska, a ga je ustavilo blato

Razkril je tudi, da je Muska že poskušal poiskati v Teksasu, kamor se je preselil iz Kalifornije. Obiskal je območje Boca Chica ob mehiški meji, kjer stoji SpaceX-ov center, vendar do kompleksa ni mogel priti. »Nisem mogel do Space Centra priti, ker je bilo blato. Oni letijo s helikopterji, jaz sem bil pa z avtom,« je povedal. Z Muskom se do danes še nista srečala. »Ne, nisva skupaj še prišla,« je priznal in dodal, da ga je skušal doseči tudi prek družbenih omrežij, a da je »težko njega dobiti«. Ob tem je voditeljica Urška Majdič v šali pripomnila, da bi morda morala priskočiti na pomoč kar vsa Slovenija. Predlagala je, da bi bila potrebna »kakšna javna objava« in dodala, da bi »cela Slovenija lahko pomagala«, da bi Strelova ideja dosegla Muska.

Strel poudarja, da se napredek vedno začne pri drznih idejah. Spominja, da so se še nedavno zdele nekatere stvari nepredstavljive – od spustov v najgloblje oceanske jarke do zasebnih poletov v vesolje – danes pa so izvedljive. Zato tudi sam razmišlja v tej smeri. Vesoljsko plavanje vidi kot logično nadaljevanje svojih izzivov, ne kot znanstveno fantastiko. Za človeka, ki je nekoč ujel srnjaka z golimi rokami, bi bila to verjetno mala malica. Upajmo le, da ga pri tem podvigu ne prehiti Chuck Norris.

Kaj pa menite vi? Ali je ideja o »vesoljskem plavanju« izvedljiva, ali slovenski plavalec tokrat cilja previsoko?