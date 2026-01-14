Martin Strel, prvi penis Hollywooda, spregovoril o veličini svoje moškosti

Martin Strel, eden najbolj kontroverznih in samosvojih Slovencev, znova dviguje prah – tokrat z izjavami, ki jih je razkril v podcastu z Iztokom Gartnerjem. Kot je pri njem že skoraj pravilo, je brez zadržkov govoril o temah, ki bi jih marsikdo raje obdržal zase.

Med drugim je obelodanil, da ima ogromno moškost. In ne samo to, ta naj bi se z leti še povečevala. Po njegovih besedah ga na to redno opominjajo ženske, ki menda opažajo, da »raste in se ne ustavlja«, danes pa naj bi merila okoli 22 centimetrov. Strel trdi, da je bil blizu tem številkam že v mladosti – v osnovni šoli naj bi bil, kot pravi sam, »ogromen«, medtem ko so bili ostali fantje »miške«. V sedmem razredu osnovne šole naj bi meril kar 180 centimetrov, temu primerno velik pa naj bi bil tudi v drugih proporcih. Njegovi veličini ni ušel niti Hollywood - že lani je Iztoku povedal, da je spal z Olivio Newton-John, imel je plan, kako se bo vselil k Whitney Hudson in jo odvadil odvisnosti drog, a mu to žal ni uspelo - uspelo pa mu je »pošlatati« Kylie Minogue.

Pištole, bombe in drugo orožje

Ne samo o svoji pištoli, Martin je Iztoku povedal tudi o tistih pravih pištolah, s katerimi naj bi se igral že kot najstnik. Že pred desetim letom starosti naj bi si lastil berretto, mauzer pištolo, vojaško puško, dve brzostrelki in še več drugih kosov orožja. S prijatelji naj bi pobirali stare bombe iz bunkerjev belogardistov in jih metali, omenil pa je celo, da so po šoli kdaj tudi streljali en na drugega, in to ne brez posledic. Gre za izjave, ki zvenijo skoraj neverjetno, a Strel pravi, da je šlo preprosto za »drugačne čase«, ko je bilo vse precej bolj divje in neurejeno.

Spomnimo, kdo sploh je Martin Strel?

Strel je svetovno znan slovenski ultramaratonski plavalec, ki je zaslovel s tem, ko je preplaval nekaj največjih in najnevarnejših rek na svetu, med njimi Amazonko, Jangce, Misisipi in Donavo. Sam sebe pogosto opisuje kot »največjega maratonca v vodi vseh časov«, javnost pa ga pozna tudi po ekscentričnih izjavah, samohvali in nenavadnih teorijah o zdravju, vodi in človeškem telesu.

Med drugim je trdil, da je med večdnevnimi plavalnimi podvigi spal kar med plavanjem. Dejal je, da se je njegovo telo navadilo gibanja do te mere, da je lahko za nekaj minut zadremal, medtem ko je še vedno avtomatsko izvajal zavesljaje. Pravi, da med ekstremnimi plavanji skoraj ne potrebuje klasičnega spanca in da se po več urah plavanja počuti bolj spočitega kot povprečen človek po prespani noči. V nekem intervjuju je celo dejal, da se je v najbolj napornih delih svojih podvigov z vodo »pogovarjal« in jo dojemal kot zaveznika, ne kot sovražnika.

Luka Dončić po njegovem ni dosegel še nič, prav tako tudi ne Kopitar ali Dragić

Konec junija pa je v pogovoru z vlogerjem Tomažem Gorcem sproščeno vzel v zobe celo Luko Dončića. Med pogovorom je poudaril izjemen uspeh filma, posnetega o njem v ZDA, ki je po njegovih besedah poskrbel za ogromno brezplačno promocijo Slovenije po svetu. Hkrati je dodal, da od vlade ni prejel niti enega priznanja, kar ga je po njegovem mnenju močno prizadelo.

»Jaz sem le prišel do Hiše slavnih v Los Angelesu, kjer ni nobenega Slovenca od teh plavalnih … Prišel sem do športnika sveta, posnel film, zmagal na največjem festivalu na svetu, naši režiserji lahko samo sanjajo,« je dejal. Dodal je: »Niti hvala mi ni nihče rekel. Da jih ni sram, te ljudi na vladi, to so zame navadni klošarji. Da takšne stvari ne vidijo, me je sram, da sem Slovenec. Vidijo pa enega Dončića, pa kaj vem, kaj še vidijo, onega, ki gol da. Takšne stvari jih pa zanimajo.«

Povedal pa je tudi par besed o financah »Sam zase vem, da si zaslužim izjemno pokojnino, takšno, ki je ni dobil še nihče v Sloveniji. Po promociji sem številka ena v Sloveniji. Daleč, ne glede na to, da imamo Dončića, Dragiča, Kopitarja, ampak to mene ne zanima nič.Imamo Dončića, je zelo popularen, ampak za enkrat ni naredil še nič. Evropski prvak v košarki je pa bil. Drugače pa za enkrat v Ameriki ni naredil še nič. Je pa eden najbolj plačanih športnikov na svetu…«