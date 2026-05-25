Martin Strel razkril resnico o legendarni zgodbi: »Na kitu sem zares sedel, nisem pa …«

Martin Strel že desetletja velja za eno najbolj prepoznavnih in samosvojih slovenskih osebnosti. Svetovno slavo si je ustvaril z izjemnimi plavalnimi podvigi, med katerimi je preplaval največje svetovne reke, ob tem pa postal človek številnih zgodb, anekdot in izjav, ki še danes burijo domišljijo javnosti. Nekateri njegovim pripovedim verjamejo brez zadržkov, drugi nekoliko manj, sam pa na vse skupaj odgovarja: »Vse je res!«
Prav njegova življenjska zgodba je postala navdih za glasbeni projekt, pod katerega se je podpisal Igor Pirkovič. Ideja je nastala spontano po enem izmed televizijskih pogovorov, Strel pa priznava, da ga je zamisel hitro pritegnila predvsem zaradi svoje drugačnosti in sproščenega pristopa. »Bil sem gost v TV-oddaji pri Igorju Pirkoviču in tako je Igor dobil idejo za skladbo. Povedal mi jo je in sem rekel, zakaj pa ne? Ideja je bila originalna, poleg tega je narejeno tudi v smislu štosa, kar mi je všeč,« pojasnjuje. Nastal je projekt, ki na humoren, a hkrati iskren način povzema življenje človeka, ki je pogosto premikal meje mogočega in vedno ostajal zvest svoji osebnosti.
Del snemanja videospota je potekal tudi v bazenu, kjer se seveda počuti najbolj domače. Moral je stopiti tudi pred mikrofon. Kot pravi sam, pevski studio zanj sicer ni povsem običajno okolje, a je bila izkušnja pozitivna. »Na snemanju je bilo super, odlično smo se ujeli. Nisem pevec, sem pa kljub temu seveda moral zadeti tone, brez tega ne gre. Večinoma gre za recitiranje ali kako bi rekel,« pravi.