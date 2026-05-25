Martin Strel razkril resnico o legendarni zgodbi: »Na kitu sem zares sedel, nisem pa …«

Martin Strel že desetletja velja za eno najbolj prepoznavnih in samosvojih slovenskih osebnosti. Svetovno slavo si je ustvaril z izjemnimi plavalnimi podvigi, med katerimi je preplaval največje svetovne reke, ob tem pa postal človek številnih zgodb, anekdot in izjav, ki še danes burijo domišljijo javnosti. Nekateri njegovim pripovedim verjamejo brez zadržkov, drugi nekoliko manj, sam pa na vse skupaj odgovarja: »Vse je res!«

Prav njegova življenjska zgodba je postala navdih za glasbeni projekt, pod katerega se je podpisal Igor Pirkovič. Ideja je nastala spontano po enem izmed televizijskih pogovorov, Strel pa priznava, da ga je zamisel hitro pritegnila predvsem zaradi svoje drugačnosti in sproščenega pristopa. »Bil sem gost v TV-oddaji pri Igorju Pirkoviču in tako je Igor dobil idejo za skladbo. Povedal mi jo je in sem rekel, zakaj pa ne? Ideja je bila originalna, poleg tega je narejeno tudi v smislu štosa, kar mi je všeč,« pojasnjuje. Nastal je projekt, ki na humoren, a hkrati iskren način povzema življenje človeka, ki je pogosto premikal meje mogočega in vedno ostajal zvest svoji osebnosti.

Po plavalnih podvigih zdaj raziskuje druge ustvarjalne izzive. FOTO: OSEBNI ARHIV

Stopil tudi pred mikrofon

Del snemanja videospota je potekal tudi v bazenu, kjer se seveda počuti najbolj domače. Moral je stopiti tudi pred mikrofon. Kot pravi sam, pevski studio zanj sicer ni povsem običajno okolje, a je bila izkušnja pozitivna. »Na snemanju je bilo super, odlično smo se ujeli. Nisem pevec, sem pa kljub temu seveda moral zadeti tone, brez tega ne gre. Večinoma gre za recitiranje ali kako bi rekel,« pravi.

Legendarni plavalec se že spogleduje z novimi glasbenimi zgodbami. FOTO: OSEBNI ARHIV

Snemanje spotov zanj ni popolna neznanka. Že pred časom je sodeloval pri projektu za skladbo Šminka, zato je imel nekaj izkušenj tudi s tovrstnim delom. Tokrat pa ni ostal zgolj pred kamero, temveč je sodeloval tudi pri oblikovanju zgodbe in scenarija. Poudarja, da je celotna ekipa ves čas delovala zelo povezano in usklajeno. »Dogovarjali smo se skupaj in sproti, bili smo dober tim. Če strnem, bi rekel, da smo se našli skupaj pravi. Končni verziji skladbe in spota sta mi všeč, gre za nekaj novega v slovenskem prostoru,« dodaja. Ob tem razkriva še eno zanimivost, povezano z vsebino skladbe in snemanjem. Kot pravi, skoraj vse zapisano drži. »Vse, o čemer je o meni govora v besedilu, je res, razen branja časopisa. Na kitu sem zares sedel, nisem pa pri tem bral časopisa.« Videti pa je, da je bila to zanj šele nova odskočna deska v svet glasbe. Kot nam je zaupal, se že dogovarja za nove zgodbe in projekte, pri katerih bi lahko znova združil moči s skupino Langa.