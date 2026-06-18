Martin Strel se ločuje: »Ne želi biti več moja žena«

Slovenski maratonski plavalec Martin Strel je razkril, da se po dobrih dveh letih zakona ločuje od Maye Peron. Poročila sta se januarja 2024, po skoraj osmih letih zveze. Martin je za Žurnal 24 povedal, da mu je žena pred približno dvema tednoma sporočila, da ne želi biti več njegova žena. Kljub temu pa njuna zgodba očitno še zdaleč ni povsem zaključena.

Maya Peron in Martin Strel. FOTO: Instagram

Po njegovih besedah naj bi Maya izrazila željo, da bi ostala povezana tudi po ločitvi. »Rekla je, da lahko ostaneva skupaj, le poročena ne želi več biti z mano,« je povedal Strel in priznal, da takšne odločitve ne razume. Da je bil njun odnos nekoliko drugačen od običajnih partnerskih zgodb, kaže tudi dejstvo, da zakonca nikoli nista zares živela pod isto streho. Čeprav sta bila skupaj vrsto let, sta ves čas ohranjala ločeni gospodinjstvi, vsak v svoji hiši. Kot je pojasnil Strel, mu veliko pomeni osebni prostor in samostojnost, takšen način življenja pa je ustrezal obema tudi po poroki. »Zadnje čase se je obnašala drugače. Pred ločitvijo sva bila 4–5 mesecev pred uradno ločitvijo čisto brez kontakta. Kako bo šlo naprej, ne vem. Če bo takšna, kot je bila zadnje mesece, bom verjetno prekinil z njo. Takšne je ne maram,« je še povedal.

Maya Peron in Martin Strel. FOTO: Osebni arhiv

Kljub odločitvi za ločitev med njima očitno ni prišlo do popolnega razhoda. Legendarni plavalec je povedal, da z Mayo še vedno ohranja stike, jo vabi na druženja in da sta celo načrtovala skupno pot v Romunijo, kjer ga čaka nov plavalni podvig. Ob tem je razkril tudi, da še vedno nosi zapestnico, ki mu jo je podarila ob začetku njune zveze. »Nikoli je ne bom snel. Prinaša mi srečo in rad jo nosim,« je dejal. Dodal je še, da bodo vrata njegovega doma zanjo vedno ostala odprta. Čeprav je zakonske zveze očitno konec, iz njegovih besed veje vtis, da med nekdanjima partnerjema kljub ločitvi ostajajo močna čustva. Kako se bo njun odnos razvijal v prihodnje, pa bo pokazal čas.