Martin Strel udaril po košarkarskem asu: »Dončić v športu ni naredil še nič. Redi se kot pujs ...« (VIDEO)

Los Angeles Lakersi so v pripravah na novo tekmovalno obdobje odigrali tri srečanja. Po dveh zmagah nad Sacramentom so morali priznati premoč Golden Statu. Luka Dončić je stopil na parket na obeh obračunih proti Kingsom ter kljub omejenemu nastopu potrdil svojo kakovost. Čeprav velja za enega osrednjih obrazov lige NBA, pa slovenski ultramaratonec Martin Strel meni, da Dončiću za povsem vrhunski status še vedno nekaj manjka, poroča Ekipa.

Strel je v radijskem gostovanju v Denis Avdić Showu izpostavil, da Dončiću v zbirki še vedno manjka ključna klubska lovorika, ob tem pa se je obregnil ob njegovo prisotnost med največjimi imeni športa: »Luka Dončić v športu ni naredil še nič. Kar se zadeva prstane, jih še nima. Na velikih športnih prireditvah jaz njega še nisem videl.« Nato je dodal: »Vsi vemo, da dobro igra, da je izjemen igralec, ampak moraš osvojiti prstan. Tako kot so ga Nikola Jokić, Beno Udrih, ki ima celo dva, Vlatko Čančar in Rašo Nesterović.«

V nadaljevanju je plavalec opozoril na Dončićeve pogoste težave s poškodbami in ponudil svojo razlago ter rešitev. Kot trdi, mu je zdravnik na strokovnem kongresu v ZDA omenil, da Dončićev organizem in prebava ne delujeta ustrezno, kar naj bi bil glavni razlog za zdravstvene zaplete: »Njegov organizem ne deluje tako, kot bi moral. V Ameriki sem bil na kongresu največjih zdravnikov na svetu, tam so me vprašali, če poznam Luko Dončića. En zdravnik mi je tam rekel, naj se čim prej oglasi pri zdravniku, ker mu črevesje ne deluje dobro. Zato je pa neprestano poškodovan,« je pomodroval Strel. »Povedal sem njegovemu očetu, ta pa mi je rekel, naj se zase zanimam, oni se bodo pa zase. Rekel sem si, naj delajo, kar želijo in si mislil svoje.«

Slovenski ultramaratonec ostaja prepričan, da pred zvezdnikom Lakersov ni uspešno obdobje, ter mu ob opazkah na račun telesne teže znova ponuja svojo pomoč: »Tako da vam že zdaj povem, da tudi letošnja sezona za Dončića ne bo uspešna. Pa še začeli niso. Jaz mu svetujem, naj me pokliče, naj se pri meni oglasi, da mu jaz povedem, kam mora iti, kje mu lahko pogledajo organizem in mu dajo nasvet, kako se pozdraviti.«

»Dončić se redi kot pujs, on je tak kot jaz. Poje pol kilograma hrane in se za kilogram zredi,« je še dodal.

Video pogovora si lahko ogledate spodaj. O Dončiću govorijo od 32:40 minute dalje.