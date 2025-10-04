Martin Golob nasmejal sledilce, razkril, kaj počne na kolesu (VIDEO)

Duhovnik Martin Golob zna s svojimi objavami na Instagramu ljudi spraviti v dobro voljo. Tako je bilo tudi z eno njegovo novo, v kateri ga lahko vidimo v drugačnih oblačilih, kot smo to pri njem vajeni. V kolesarskih. Priljubljeni duhovnik je v svoji novi objavi razkril, da med kolesarjenjem naredi eno stvar, ki mu je zelo zabavna. Sodeč po odzivih na njegovo objavo na Instagramu, pa je zabavna tudi marsikomu drugemu.

»U, pa veste, kaj mi je ful zabavno. Ko takole kolesarim, pa gre kdo tukaj peš, potem jaz takole pridem zraven, po tiho, pa rečem DAN,« v videu razkrije Golob.

V objavi je tudi pokazal, kako je takšno glasno pozdravljanje videti v praksi. Ni kaj, vedno je poln duhovitih domislic.