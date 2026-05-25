Martina Ipša in John Denhof ustvarila svoj viski: omejena izdaja se prodaja kot za stavo (FOTO)

V ljubljanski destilarni Broken Bones Distillery je minuli konec tedna zadišalo po viskiju, prestižu in zgodbi, ki se je začela skoraj kot šala, danes pa se predstavlja kot ena bolj opaznih premier domače pomladi. Pred izbrano družbo so namreč premierno predstavili Funny Bones Whisky – omejeno izdajo premium single malt viskija, ki sta ga skupaj z destilarno ustvarila komičarka Martina Ipša in eden najbolj prepoznavnih bankirjev John Denhof.

Večer je imel ravno pravšnje ravnovesje med eleganco in sproščenostjo, ki ga narekujejo ekskluzivne omejene izdaje. Gostje so ob pokušini novega viskija uživali v druženju med sodi in steklenicami, največ pozornosti pa sta poleg samega izdelka pritegnila prav glavna akterja, ki sta vsakemu obiskovalcu premierno serijo tudi osebno podpisala.

»Da zanimanje ni bilo zgolj vljudnostno, dokazuje tudi prodaja. Že med samim dogodkom je bila prodana približno četrtina celotne serije, ki obsega le 250 ročno oštevilčenih steklenic. Prav omejena količina je dogodku dodala zbirateljski naboj, saj nove serije po razprodaji ne bo mogoče pričakovati takoj. Ustvarjalci opozarjajo, da bo za naslednjo izdajo treba počakati približno dve leti,« je povedala Janja Zdolšek Ipša, sicer menedžerka Martine Ipša.

Funny Bones Whisky je zasnovan kot resen projekt, ki temelji na Broken Bones Unpeated Twin Single Malt Whiskyju. Ta je bil nato več kot leto dni dodatno zorjen v sodih, v katerih je pred tem zorel prvi slovenski rum iste destilarne. Prav ta zaključni del zorenja mu daje značaj z izrazito aromatično kompleksnostjo, kjer se prepletajo vanilja, karamela, melasa, tropska sladkoba in toplina slovenskega hrasta.

Posebno težo projektu daje tudi ugled ljubljanske destilarne Broken Bones, ki si je v zadnjih letih ustvarila močno mednarodno prepoznavnost. V Whisky Bible 2025/26 je njihov viski prejel naziv najboljšega viskija kontinentalne Evrope, kar novi izdaji dodaja dodatno kredibilnost. Za destilarno stojijo soustanovitelji Boštjan Marušič, Borut Osojnik in Polona Preskar, ki so iz butične slovenske zgodbe ustvarili globalno prepoznano znamko.

Ideja za Funny Bones se je rodila spontano. Martina Ipša in John Denhof, oba velika ljubitelja viskija, sta v enem izmed pogovorov ob robu sodelovanja v šali odprla vprašanje, zakaj ne bi imela vsak svojega viskija. Prav Ipša je Denhofa – takrat še predsednika uprave slovenske OTP banke – prepričala tudi v stand up nastop, kar je dodatno utrdilo njuno ustvarjalno povezavo. Kar se je začelo kot lahkotna ideja, je sčasoma preraslo v konkreten projekt, ki je zdaj dobil svojo prvo uradno predstavitev.