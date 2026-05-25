  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
EKSKLUZIVNA PREMIERA

Martina Ipša in John Denhof ustvarila svoj viski: omejena izdaja se prodaja kot za stavo (FOTO)

Le 250 ročno oštevilčenih steklenic daje projektu zbirateljski pridih, zanimanje pa je že na začetku preseglo pričakovanja.
Martina Ipša in John Denhof – zdaj ju poleg ljubezni do stand upa združuje še viski Funny Bones. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Martina Ipša in John Denhof – zdaj ju poleg ljubezni do stand upa združuje še viski Funny Bones. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Tomi Meglič, frontman Siddharte, in njegova partnerica Cassie Kagen

Tomi Meglič, frontman Siddharte, in njegova partnerica Cassie Kagen

Peter Poles si je obliznil prste.

Peter Poles si je obliznil prste.

Martina Ipša in John Denhof – zdaj ju poleg ljubezni do stand upa združuje še viski Funny Bones. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Tomi Meglič, frontman Siddharte, in njegova partnerica Cassie Kagen
Peter Poles si je obliznil prste.
Marko Pigac
 25. 5. 2026 | 15:25
2:57
A+A-

V ljubljanski destilarni Broken Bones Distillery je minuli konec tedna zadišalo po viskiju, prestižu in zgodbi, ki se je začela skoraj kot šala, danes pa se predstavlja kot ena bolj opaznih premier domače pomladi. Pred izbrano družbo so namreč premierno predstavili Funny Bones Whisky – omejeno izdajo premium single malt viskija, ki sta ga skupaj z destilarno ustvarila komičarka Martina Ipša in eden najbolj prepoznavnih bankirjev John Denhof.

Večer je imel ravno pravšnje ravnovesje med eleganco in sproščenostjo, ki ga narekujejo ekskluzivne omejene izdaje. Gostje so ob pokušini novega viskija uživali v druženju med sodi in steklenicami, največ pozornosti pa sta poleg samega izdelka pritegnila prav glavna akterja, ki sta vsakemu obiskovalcu premierno serijo tudi osebno podpisala.

»Da zanimanje ni bilo zgolj vljudnostno, dokazuje tudi prodaja. Že med samim dogodkom je bila prodana približno četrtina celotne serije, ki obsega le 250 ročno oštevilčenih steklenic. Prav omejena količina je dogodku dodala zbirateljski naboj, saj nove serije po razprodaji ne bo mogoče pričakovati takoj. Ustvarjalci opozarjajo, da bo za naslednjo izdajo treba počakati približno dve leti,« je povedala Janja Zdolšek Ipša, sicer menedžerka Martine Ipša.

Tomi Meglič, frontman Siddharte, in njegova partnerica Cassie Kagen
Tomi Meglič, frontman Siddharte, in njegova partnerica Cassie Kagen

Funny Bones Whisky je zasnovan kot resen projekt, ki temelji na Broken Bones Unpeated Twin Single Malt Whiskyju. Ta je bil nato več kot leto dni dodatno zorjen v sodih, v katerih je pred tem zorel prvi slovenski rum iste destilarne. Prav ta zaključni del zorenja mu daje značaj z izrazito aromatično kompleksnostjo, kjer se prepletajo vanilja, karamela, melasa, tropska sladkoba in toplina slovenskega hrasta.

Posebno težo projektu daje tudi ugled ljubljanske destilarne Broken Bones, ki si je v zadnjih letih ustvarila močno mednarodno prepoznavnost. V Whisky Bible 2025/26 je njihov viski prejel naziv najboljšega viskija kontinentalne Evrope, kar novi izdaji dodaja dodatno kredibilnost. Za destilarno stojijo soustanovitelji Boštjan Marušič, Borut Osojnik in Polona Preskar, ki so iz butične slovenske zgodbe ustvarili globalno prepoznano znamko.

Peter Poles si je obliznil prste.
Peter Poles si je obliznil prste.

Ideja za Funny Bones se je rodila spontano. Martina Ipša in John Denhof, oba velika ljubitelja viskija, sta v enem izmed pogovorov ob robu sodelovanja v šali odprla vprašanje, zakaj ne bi imela vsak svojega viskija. Prav Ipša je Denhofa – takrat še predsednika uprave slovenske OTP banke – prepričala tudi v stand up nastop, kar je dodatno utrdilo njuno ustvarjalno povezavo. Kar se je začelo kot lahkotna ideja, je sčasoma preraslo v konkreten projekt, ki je zdaj dobil svojo prvo uradno predstavitev. 

Več iz teme

viskiMartina IpšaJohn Denhof
ZADNJE NOVICE
16:08
Bulvar  |  Zanimivosti
KAJ JE TO BILO?

Neznano morsko bitje napadlo fotografa med tekmovanjem

Do napada je prišlo, ko sta se v polfinalu merila surferja. Takoj so razglasili »rdeči alarm«, dogodek prekinili, na kraj pa poslali medicinske ekipe.
25. 5. 2026 | 16:08
16:00
Lifestyle  |  Polet
NAJNOVEJŠA RAZISKAVA O DEBELOSTI

Kako je krajši delovni teden povezan z izgubo telesne teže in boljšim zdravjem

Ugotovitve raziskav in praktičnih izkušenj kažejo, da krajši delovni teden lahko pomembno prispeva k boljšemu zdravju in zmanjšanju telesne teže.
Miroslav Cvjetičanin25. 5. 2026 | 16:00
15:58
Novice  |  Svet
SMRTONOSNI SEV

Ebola se znova širi. Enako se je zgodilo pred 10 leti, umrlo je 11.000 ljudi (FOTO)

V petek je Afriški center za nadzor in preprečevanje bolezni opozoril, da je še deset držav na celini v nevarnosti zaradi epidemije.
25. 5. 2026 | 15:58
15:25
Bulvar  |  Domači trači
EKSKLUZIVNA PREMIERA

Martina Ipša in John Denhof ustvarila svoj viski: omejena izdaja se prodaja kot za stavo (FOTO)

Le 250 ročno oštevilčenih steklenic daje projektu zbirateljski pridih, zanimanje pa je že na začetku preseglo pričakovanja.
Marko Pigac25. 5. 2026 | 15:25
15:11
Novice  |  Kronika  |  Doma
NAPAD NA SVAKINJO

Po napadu v Šiški: takšno je zdravstveno stanje 31-letnice, čigar življenje je viselo na nitki

52-letnik je v začetku maja napadel partnerko svojega brata.
25. 5. 2026 | 15:11
15:10
Bulvar  |  Glasba in film
FESTIVAL

Magnifico in Zoran Predin prihajata v Prlekijo: Re-Pannonia bo letos še glasnejša

Festival Re-Pannonia se bo letos med 24. in 28. junijem vrnil v Križevce pri Ljutomeru.
25. 5. 2026 | 15:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DEMENCA

Druženje in vaje za spomin v Centru dejavnosti Spominčica

Spominčica – Alzheimer Slovenija že vrsto let skrbi za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem ter si prizadeva za bolj kakovostno življenje vseh, ki se srečujejo z demenco.
25. 5. 2026 | 14:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PIKNIK SEZONA

Zvezde vsake mize na prostem, zaradi katerih piknik zares zaživi

Sezona piknikov je v polnem zamahu. Slovenci imamo nekaj nepisanih pravil, ki se prenašajo iz roda v rod in jih vsi brez ugovarjanja spoštujemo.
25. 5. 2026 | 13:02
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Hrvaška, kjer vas pričakajo kot stare znance

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
22. 5. 2026 | 10:08
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Zakaj vse več manjših podjetij spreminja način poslovanja?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
22. 5. 2026 | 09:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KOVINSKI IZDELKI

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Promo
Novice  |  Slovenija
EKOLOGIJA

Poznate žabico, ki vam razkrije, ali je voda čista?

Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:18
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLUH

Ko postanejo pogovori v hrupu naporni

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
25. 5. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Svet
PREHRANSKA INDUSTRIJA

Zakaj prehranska industrija postaja strateška panoga prihodnosti

Panvita in BOSQAR INVEST imata odgovor na izziv, ki ga Evropa še ni rešila
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 13:45
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb: zaposleni potrebujejo več kot le mizo in stol

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Ste tudi vi med tistimi najbolj ogroženimi?

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice22. 5. 2026 | 08:57
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Ko se povežejo ikoničen okus, znana znamka in prepoznaven glas

Ko se srečajo 80-letna tradicija, inovativnost sodobnega podjetništva in najbolj zgovoren obraz slovenskega medijskega prostora, nastane nekaj legendarnega.
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:03
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

Zakaj bo 1. junij poseben za vse ljubitelje športa?

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Promo
Novice  |  Slovenija
POŠTA

Bodo tudi v Sloveniji kmalu nehali dostavljati pisma? (video)

Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
25. 5. 2026 | 13:07
Promo
Novice  |  Svet
INOVACIJE

To je obljubljena dežela za vedno več Slovencev

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
20. 5. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Koliko električnih vozil vaše podjetje sploh potrebuje?

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
22. 5. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KONCERTI

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
20. 5. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE OMREŽJE

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
22. 5. 2026 | 10:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Kaj je vzrok za bolečino v kolku?

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
19. 5. 2026 | 08:54
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki