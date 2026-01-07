Martina Švab je v bolnišnici: »Ne najbolj obetaven začetek leta«

Sin Martine Švab je v soboto doživel nenaden zdravstveni zaplet, zaradi katerega je potreboval urgentno zdravniško obravnavo. Močne bolečine v trebuhu in bruhanje so bili razlog za obisk pediatričnega urgentnega centra v Splošni bolnišnici Celje, kjer so zdravniki hitro potrdili diagnozo vnetja slepiča. Kirurški poseg je potekal brez zapletov, po štirih dneh okrevanja na oddelku pediatrije pa je bil sin odpuščen v domačo oskrbo. Švab je potek dogajanja povzela v objavi: »Ne najbolj obetaven začetek leta… bolečine, bruhanje… diagnoza: vnetje slepiča. Operacija. A na koncu – vse v redu.«

Izpostavila odnos zdravstvenega osebja

V zapisu je izpostavila predvsem hitrost obravnave in odnos osebja. »Že sam odnos na pediatričnem urgentnem centru in hiter odziv osebja sta nam dala občutek varnosti, ki jo v takih situacijah zagotovo potrebuješ,« je zapisala. Ob tem se je zahvalila celotni ekipi, ki je sodelovala pri oskrbi, ter dodala, da so bili deležni »neverjetne prijaznosti zdravstvenega osebja Splošne bolnišnice Celje«. Izkušnjo hospitalizacije na pediatričnem oddelku je opisala kot: »Pravi mali ‘all inclusive’ na oddelku pediatrije – s toplino, potrpežljivostjo in srčnostjo, ki se je ne da opisati z besedami. Vključno s kuhinjo! Hvala.« V delu zapisa se je dotaknila tudi širših javnih razprav o stanju zdravstva, vendar brez navedbe konkretnih sistemskih očitkov. »Veliko slišimo, da slovensko zdravstvo in sistem škripa … A takšno osebje, kot sva ga midva doživela te štiri dni, je dokaz, da so ljudje v njem tisti, ki ga držijo pokonci.«

Kirurška obravnava slepiča pri otrocih velja za enega najpogostejših urgentnih posegov v pediatrični kirurgiji, ključna pa je predvsem hitra diagnostika in pravočasno ukrepanje.