Dolgonoga Martina Švab pokazala najbolj intimno plat, pred kamerami kar z možem in otrokoma (VIDEO)

Nekaj lepega je naslov nove pesmi, ki jo predstavlja Martina Švab, radijska in televizijska voditeljica ter podjetnica. »To je iskrena pesem o odnosu in skupni poti dveh ljudi skozi življenje, polni lepih trenutkov, pa tudi preizkušenj. Govori o parih, ki skupaj plujejo skozi vsakdan,« pravi Martina. Glasbo in besedilo za eno njenih najbolj osebnih pesmi doslej sta ustvarila Matjaž in Urša Vlašič, pri ustvarjanju teksta pa je aktivno sodelovala tudi Martina. Posebno noto daje skladbi videospot, v katerem je izvajalka prvič pokazala svojo najbolj intimno plat, družino in dom.

V spotu nastopajo njen mož Miha ter otroka Mija in Marcel, večina kadrov pa je bila posneta prav v domačem okolju. Ljubezen je najlepša takrat, ko je preprosta, vsakdanja in resnična. Takšna, kot jo živimo stran od odrov in reflektorjev. Za zaprtimi vrati, v majhnih trenutkih, ki gradijo občutek varnosti, sprejetosti in miru, kar je tudi sporočilo nove pesmi. »Skladba je posvečena moji družinici, ki mi stoji ob strani. Hkrati pa vsi razumejo, podpirajo in soustvarjajo življenjsko zgodbo z mano,« pravi Švabova, ki si želi, da bi pesem našla pot do poslušalcev in bi jo pari pogosto slišali in zapeli.