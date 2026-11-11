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NEVERJETNA ZGODBA

Martinu Strelu delfini rešili življenje! Priklical jih je s pesmijo, nakar so ga ubranili pred morskim psom

Slovenski rekorder preseneča z novo neverjetno zgodbo iz osrčja Amazonke.
Maja 2025 je gostoval v našem Šokkastu. FOTO: Marko Feist
Maja 2025 je gostoval v našem Šokkastu. FOTO: Marko Feist
N. P.
 11. 11. 2026 | 19:45
6:18
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V preteklosti smo na našem portalu že večkrat poročali o izjemnih, a pogosto tudi precej nenavadnih trditvah slovenskega ultramaratonskega plavalca Martina Strela – od tega, da je ujel srnjaka z golimi rokami, pa da njegov penis »raste in se ne ustavlja« in do domnevnega poskusa, da bi obiskal Elona Muska in se dogovoril za plavanje v vesolju. Oktobra letos je rekel celo, da »Dončić v športu ni naredil še nič«. Tokrat pa slovenski rekorder preseneča z novo neverjetno zgodbo iz osrčja Amazonke.

»Mož iz reke« je v preteklih desetletjih preplaval številne svetovne vodotoke, med njimi celoten tok Donave, vendar je bila zanj ena največjih preizkušenj reka Amazonka. Med 66-dnevno plavalno avanturo se je soočil s številnimi nevarnostmi, med katerimi so bili tudi morski psi. Slovenski plavalec je desetletja treniral v najdaljših in najbolj onesnaženih rekah na svetu, celo zdaj, v svojih sedemdesetih letih, pa pravi, da še vedno plava vsak dan dvakrat.

Vzdevka »mož iz reke« si ni prislužil zlepa. Celotno dolžino Donave, Misisipija in Jangceja (Modre reke na Kitajskem) je preplaval ter ob tem postavil vrsto Guinnessovih rekordov. Svojo največjo preizkušnjo je opravil leta 2007, ko je v 66 dneh preplaval približno 5268 kilometrov dolgo pot po Amazonki ter postal prvi človek na svetu, ki je reko preplaval od izvira do izliva.

Delfini so ga rešili pred morskim psom

V pogovoru za britanski UNILAD se je Strel ozrl na tisto odpravo in navedel vrsto dramatičnih dogodkov, ki se zdijo skoraj preveč neverjetni, da bi bili resnični – med njimi sta bili tudi dve bližnji srečanji z bikovskimi morskimi psi. Po njegovih besedah se je takrat zgodilo nekaj, nad čimer se še danes čudi. Pod gladino vode je namreč začel klicati delfine in ti so mu odgovorili. 

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»Ker sem glasbenik, sem čutil, da razumem delfine; klical sem jih in prišli so mi na pomoč,« je dejal. Po Strelovih besedah so se v vodi zapletli v boj z morskimi psi; slednji so bili izjemno agresivni, medtem ko so bili delfini zelo prijazni. Edina težava je bila v tem, da kamere takrat niso snemale, čeprav je bila večina njegove odprave posneta.

»Ni bilo časa za snemanje. To je bil zelo poseben trenutek, ki je trajal le nekaj minut,« je pojasnil. Režiserju je sicer dejal, da je zamudil »zelo poseben trenutek za ljudi, še posebej za otroke«, zanj osebno pa je bil to preprosto še en delovni dan v reki.

FOTO: China Photos Reuters
FOTO: China Photos Reuters

Kako nevarno je plavati po Amazonki?

Življenje na reki se je odvijalo po strogem urniku. Strel in njegova okoli 50-članska ekipa so se na pot podali ob 6. uri zjutraj, nato pa je plaval približno 12 ur na dan ter premagoval med 70 in 100 kilometrih dnevno. Nevarnosti so bile medtem ves čas prisotne. Že drugi dan so na njegovi 15 metrov dolgi spremljevalni ladji našli štiri nevarne kače, kar plavalec pripisuje dejstvu, da živali ponoči privlači toplota motorja. Poudaril je, da bi bil že samo en ugriz dovolj, da bi se izziv končal v bolnišnici. Tretji dan se je po naključju dotaknil 2,5 metra dolgega kajmana, ki je ležal tik za čolnom.

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Strel ima na hrbtu še vedno brazgotine od napadov piranj, ob katerih je izgubil ogromno količino krvi. Zobe teh rib je – ob hkratnem kazanju 35-centimetrskega primerka – primerjal z majhnimi noži, njegova ekipa pa je morske plenilce od njega odvrnila s krvavimi vedri v vodi.

Kljub vsem nevarnostim ga je najbolj skrbelo lastno zdravje. Strel je pojasnil, da so morali 23 članov njegove ekipe odpeljati v bolnišnico, kar je deloma pripisal dejstvu, da so ameriški člani posadke prispeli brez ustreznih cepljenj. Njegova slovenska zdravstvena ekipa ga je na srečo temeljito pripravila. Tudi sama voda je bila povsem nepredvidljiva. Nevihte so po njegovih besedah v le 20 do 30 minutah privedle do 4 do 6 metrov visokih valov, kar se je lahko ponovilo tudi trikrat ali štirikrat na dan. Ob tem so rečni tokovi na mestih, kjer so se križali, ustvarjali tako silovite in kaotične vrtince, da so lahko potopili celo čolne.

Ker se je bal nočnih napadov piratov, se je Strel zatekel k zvijači: vsako noč med 23. in 3. uro zjutraj se je z baznega tabora odpeljal z ladjo, a je ob neki priložnosti celo povabil nepridiprave na krov. »Imam viski, imam pivo, imam cigarete,« jim je ponudil. Čeprav so odpravo v zadnjih 500 kilometrih neprekinjeno spremljali in so jo zadnjo noč ob 1. uri zjutraj tudi napadli, sta vojaško spremstvo in varnostna ekipa nevarnost hitro zatrla.

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Zakaj se je Martin Strel podal v boj z Amazonko?

Strel je odraščal v Mokronogu, kjer je otroštvo preživljal ob materi, ki je prala perilo v reki, medtem ko je sam gradil majhne jezove ter se igral s kačami, raki in ribami. Ko je odraščal, so reke postajale vse večje. Reka Krka, v kateri je plaval kot mladenič, se mu je takrat zdela gromozanska. V devetdesetih letih se je začel spopadati z resnejšimi podvigi. Leta 1992 je v 28 urah preplaval 105 kilometrov dolg tok Krke, leta 2000 pa celotnih 3000 kilometrov Donave.

Leta 2002 se je podal na Misisipi, kjer je v 68 dneh preplavil približno 3800 kilometrov, ob tem pa naj bi ga med potjo celo zadela strela. Leta 2004 je sledila Jangce – reka, ki naj bi bila tako onesnažena, da so mu zdravniki po njegovih besedah dnevno morali čistiti kri.

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Po Strelovih besedah je bila Amazonka smiselno nadaljevanje. Na njej ni jezov, zato jo je lahko preplaval brez ustavljanja, hkrati pa je nosila sporočilo, ki ga je želel deliti z javnostjo. Njegovi plavalski podvigi so po njegovih besedah namenjeni miru in čisti vodi, ob tem pa je opozoril na silovit pritisk na pragozdove v porečju Amazonke, ki se zaradi širjenja območij za pridelavo soje in reja goveda nenehno krčijo.

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