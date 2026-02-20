  • Delo d.o.o.
VREDNOST ŽENSKE

Massi seksist? Je kandidat za Bodečo Nežo: »Vse Tinine kolajne bi zamenjal za družino«

Ko moški javno izjavi, da bi zamenjal vse življenjske dosežke svoje partnerice za družinsko življenje, to na prvi pogled zveni kot poklon srčnim vrednotam. A v resnici odpira globlje vprašanje: kdo določa, kaj je prava vrednost ženske?
Tina Maze. FOTO: Matej Družnik/Delo
Tina Maze. FOTO: Matej Družnik/Delo
G. P.
 20. 2. 2026 | 09:01
 20. 2. 2026 | 09:07
3:43
A+A-

Tina Maze je ena največjih slovenskih športnic vseh časov. Štiri olimpijske kolajne, veliki kristalni globus, številne zmage v svetovnem pokalu – njena kariera je presegla nacionalne okvirje. Andrea Massi je bil kot trener, ter kasneje tudi kot osebni partner, nedvomno ključni del te zgodbe. Sam sebe opisuje kot človeka, ki je »dal vse na kocko« in tvegal tudi osebni odnos, da bi dosegel vrhunske rezultate. Toda prav v tej retoriki tiči problem.

Ko Massi govori o tem, da bi vse Tinine kolajne, globuse in točke zamenjal za družino, se nehote postavi v položaj nekoga, ki z njenimi dosežki razpolaga. Kot da so skupna lastnina, s katero se lahko trguje, in kot valuta nimajo nobene vrednosti proti »pravemu smislu« življenja ženske - torej delovanju znotraj doma in širitve družine.To je seksizem par excellence, kot ga prepoznavajo v kolektivu Bodeče Neže. Sicer subtilen, preoblečen v romantično izjavo o prioritetah, a v svojem bistvu razkriva prepričanje, da so dosežki ženske del moškega projekta, ženska pa le orodje, ki ji je mesto drugje.

Od šampionke do mame

V intervjuju za Delo Massi večkrat poudari, da je družina zanj največja stvar v življenju in da je prva, pred vsem. Stališče samo po sebi nikakor ni sporno, nasprotno. Sporno postane, da s tem eno največjih športnic v zgodovini vrhunsko potisne v tradicionalno vlogo, njeno dodano vrednost v življenju in svetu pa razveljavi in zmanjša na gospodinjstvo. Tina v njegovem pripovedovanju ni več olimpijska prvakinja, temveč le mama osemletne Anouk. On je trener, strateg, arhitekt, strog oče; ona je mama, premehka in zaščitniška. Tudi v opisih družinske dinamike – »jaz in Anouk proti mami« – se reproducira klasična delitev vlog. Ženskam v globini še vedno ne moremo dopustiti, da bi bile oboje. Da bi bile hkrati šampionke in matere. Da bi njihova vrednost obstajala tudi sama po sebi, ne samo pod pogojem, da so del zgodbe o partnerstvu ali materinstvu. Ženski dosežki postanejo le prehodna faza pred domnevno »pravo« izpolnitvijo – materinstvom.

Kdo določa vrednost Tininega uspeha?

Massi v intervjuju celo namigne, da bi se Tina teoretično lahko vrnila v beli cirkus, tako kot Lindsey Vonn. Toda njena vloga je sedaj materinstvo, zato kariera nima več pravega mesta zanjo, je še moč razbrati iz njegovega mnenja. Interpretacija, ki jo predstavlja Bodeča Neža, ne poudarja, da družina ni pomembna. Seveda je. Opozoriti želi le, da govorimo o zgodovinskem uspehu legendarne športnice, ki je že samo po sebi več kot življenjska izpolnitev, imeti še družino pa kvečjemu dvojna. Ko moški izjavi, da bi dosežke svoje partnerice zamenjal za družino, nehote sporoča, da so ti dosežki nekaj, s čimer lahko razpolaga in njenemu življenju vrednost določa on. Če se za materinstvo v življenju ne bi odločila, bi bila njena cela kariera vredna manj kot življenje tiste, ki ga je posvetila otroku? Pomembno je razumeti, da ima ženska svojo vrednost tudi kot samostojna oseba, sploh v primeru zgodovinske športnice - in ne samo kot orodje za nadaljevanje življenja.

 

Se strinjate z oceno, da naj bi bila Massijeva izjava seksizem? 

