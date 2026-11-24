Padla je še zadnja odločitev letošnje sezone priljubljenega kuharskega šova MasterChef Slovenija! Po tednih zahtevnih kulinaričnih preizkušenj, neprespanih nočeh, čustvenih trenutkih in številnih presenečenjih je laskavi naziv osvojil Tadej Oblak, 33-letni samozaposleni vizualni umetnik iz Amsterdama. V velikem finalu je premagal 25-letnega samostojnega podjetnika iz Celja Dominika Gajška ter si prislužil pokal in denarno nagrado v višini 50.000 evrov. Odločilo je pet točk razlike.

Padla je še zadnja odločitev letošnje sezone priljubljenega kuharskega šova MasterChef Slovenija! FOTO: Voyo

Finalista sta se spopadla s prav posebnim izzivom. Prvič v zgodovini slovenskega MasterChefa sta skupaj zasnovala večino pethodnega menija, posvečenega življenjskim prelomnicam. Nato sta vsak po svoje pripravila jedi, s katerimi sta skušala prepričati sodniško trojico – Luko Jezerška, Karima Merdjadija in Mojmirja Šiftarja.

Sezona, ki so jo zaznamovali številni preobrati

Kot smo poročali na Slovenskih novicah, je bilo napeto že v polfinalu. Dominik je sodnike tako navdušil, da so mu namenili stoječe ovacije, Tadej pa si je mesto v finalu priboril v drugem krogu kuhanja. Tik pred velikim finalom se je morala posloviti Ajda Osta, ki je gledalce navduševala s svojo umirjenostjo in kulinaričnim znanjem.

Tadej Oblak je v velikem finalu premagal 25-letnega samostojnega podjetnika iz Celja Dominika Gajška ter si prislužil pokal in denarno nagrado v višini 50.000 evrov. FOTO: Voyo

Na Slovenskih novicah smo spremljali tudi zgodbe tekmovalcev zunaj televizijskih kamer. Med njimi je zagotovo izstopal Ian Polak Rožac, ki je s svojo energijo, humorjem in prepoznavnimi broškami osvojil srca številnih gledalcev.

Zaradi MasterChefa ob skoraj vsa poslovna sodelovanja

Ian je v ŠOKkastu Slovenskih novic razkril, da je zaradi sodelovanja v oddaji skoraj pol leta zanemarjal ustvarjanje vsebin za družbena omrežja, zaradi česar je izgubil številna poslovna sodelovanja. Spregovoril je tudi o finančnih težavah, čustvenih trenutkih med snemanjem in pritisku, ki ga gledalci pred televizijskimi zasloni težko razumejo.

Tik pred finalom je v našem studiu poskrbel še za trenutek napetosti, ko se je pošalil: »Jaz kar povem. Zmagovalec je ...« A največjo skrivnost letošnje sezone je vendarle obdržal zase.

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