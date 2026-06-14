Matej Lahovnik ponosno delil družinski trenutek: Ni lepšega občutka, kot videti, da otroci presežejo svoje starše (FOTO)

Nekdanji minister za gospodarstvo in ekonomist Matej Lahovnik, danes redni profesor za področje managementa na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, je na družbenem omrežju delil ponosen družinski trenutek. Sporočil je, da je njegova hčerka z odliko magistrirala z zahtevno pravno temo Pravne značilnosti pridobitve lastninske pravice pri prisilni prodaji. Ob tem je zapisal: »Za starša ni lepšega občutka, kot videti, da otroci s svojim znanjem, delom in uspehi presežejo svoje starše.«

Lahovnikovo objavo so številni komentatorji pospremili s čestitkami Kristini in družini Lahovnik ter ji zaželeli veliko uspeha tudi v prihodnje.