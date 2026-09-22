Matej Zemljič spet v središču pozornosti, iz Beograda prišla pomembna novica (FOTO)

Matej Zemljič se je v Beograd vrnil na filmski festival, ki mu je že pred leti prinesel eno pomembnejših priznanj v karieri. Tokrat sicer ni odšel po nagrado za igralca, temveč je bil tam kot eden od glavnih ustvarjalcev in obrazov slovenskega kratkega filma Wounds oziroma Brazgotine. Film režiserja Anžeta Grčarja je na petem Fine Line Film Festu osvojil nagrado za najboljši film. Zemljič je novico delil tudi na Instagramu, kjer je ob fotografiji oziroma objavi zapisal: »Best Film Award for The Wounds at Fine Line Film Fest in Belgrade.« Gre za festival, ki je letos v Beogradu predstavil 23 kratkih filmov iz Srbije, regije in sveta. Program je bil razdeljen na dva tekmovalna sklopa, Beyond Borders in Made in Balkan, o nagradah pa sta odločali dve strokovni žiriji.

Film Wounds, slovensko Brazgotine, je 12-minutni slovenski kratki igrani film iz leta 2025. Režiral in napisal ga je Anže Grčar, v njem pa ob Mateju Zemljiču nastopajo še Nataša Burger, Mojca Funkl in Robert Prebil. Film je nastal v produkciji Tramal Films v sodelovanju s Filmskim studiem Viba film, pri njegovem financiranju pa je sodeloval Slovenski filmski center.

Zemljič igra Tiborja, mladeniča, ki ga preganja krivda zaradi tragične nesreče. Vrne se domov, vendar se težko sooča z materjo žrtve. Ko vendarle zbere pogum za obisk pokopališča, pride do soočenja z družino umrlega. Po brutalnem dogodku se zgodba nepričakovano obrne proti odpuščanju in možnosti, da bi se po tragediji vendarle začela pot okrevanja. Prav tema krivde, odpuščanja in sprave je bila v ospredju že pri nastanku filma. Slovenski filmski center je ob podpori projektu zapisal, da se scenarij loteva univerzalnih in za slovenski prostor relevantnih tem ter da se osredotoča na posledice, ki jih pretekli dogodki pustijo v ljudeh.

Zakaj je žirija izbrala prav ta film?

Iz zapisa, ki ga je Zemljič objavil na Instagramu, je razvidno, da nagrada ni bila namenjena njegovi igralski predstavi, temveč filmu kot celoti. Žirija je film nagradila z utemeljitvijo: »Za sposobnost pripovedovanja zgodbe onkraj besed, z uporabo zadržanosti, vizualnega jezika in izjemno natančnega občutka za režijo. Skozi minimalizem postane vsak filmski element pomemben, kar dokazuje, da je včasih najmočnejše pripovedovanje prav tisto, ki potrebuje najmanj razlage.«

Utemeljitev je mogoče razumeti predvsem kot priznanje režijskemu pristopu Anžeta Grčarja in načinu, kako je celotna filmska ekipa zgodbo povedala s sliko, prostorom, igro in drugimi filmskimi sredstvi, ne pa zgolj z dialogom. Festival je sicer Wounds predstavil kot zgodbo o krivdi, izgubi in možnosti odpuščanja.

Za Zemljiča je Beograd že dobro znan teren

Za Mateja Zemljiča pa je Beograd posebej pomemben tudi zaradi njegovega prejšnjega uspeha. Leta 2019 je na 47. mednarodnem filmskem festivalu FEST prejel nagrado za najboljšega igralca v glavnem tekmovalnem programu za vlogo Andreja v filmu Posledice režiserja Darka Štanteta. Žirija je takrat izpostavila njegov intenzivni nastop, ravnotežje med nasiljem in ranljivostjo ter subtilen prikaz notranjega sveta lika. Za vlogo v Posledicah je Zemljič pred tem prejel tudi vesno za najboljšo glavno moško vlogo na Festivalu slovenskega filma v Portorožu.

Zato ima njegov novi prihod v Beograd tudi posebno simboliko. Tokrat se je pred tamkajšnjim občinstvom predstavil z novejšim slovenskim filmom, ki je prejel priznanje za najboljši film, kar pomeni še eno mednarodno festivalsko izkušnjo za igralca, ki je v slovenskem prostoru v zadnjih letih postal eden prepoznavnejših mladih obrazov.

Od Gremo mi po svoje do Skritega v raju

Zemljičeva igralska pot se je začela zelo zgodaj. Že leta 2009 je kot osnovnošolec nastopil v filmu Gremo mi po svoje, pozneje pa je študiral dramsko igro na AGRFT. Sodeloval je pri številnih gledaliških in filmskih projektih, med drugim pri filmih Zgodovina ljubezni in Posledice. Širšemu televizijskemu občinstvu je postal posebej prepoznaven z vlogo Marka Steinerja v seriji Skrito v raju. Ko smo leta 2024 spremljali njegov igralski vzpon, smo pisali tudi o njegovih vlogah v serijah Najini mostovi in Življenja Tomaža Kajzerja ter o prihajajočem Skritem v raju. Že takrat je bilo jasno, da se pred mladim igralcem odpira vse več priložnosti tako na televiziji kot na filmu.

Ob televizijski prepoznavnosti Zemljič nadaljuje tudi svojo bolj avtorsko filmsko pot. V intervjuju letos je za naš medij poudaril, da je film zanj medij, pri katerem mora biti gledalec oziroma ustvarjalec prisoten, da lahko nekaj zares začuti. Prav ta odnos do filmskega ustvarjanja se kaže tudi v projektih, pri katerih sodeluje.

Pomembno priznanje tudi za slovenski film

Nagrada v Beogradu ni zgolj nova postaja v Zemljičevi karieri. Pomembna je tudi za Brazgotine in širše za slovensko kratko filmsko produkcijo. Film je nastal kot slovenska produkcija, z mladim slovenskim režiserjem, slovensko igralsko zasedbo in podporo domačih filmskih institucij, nato pa se je uvrstil v mednarodni festivalski program. Takšna priznanja slovenskim kratkim filmom odpirajo dodatno pozornost mednarodnih festivalov in občinstva. Brazgotine so bile letos predstavljene tudi na ljubljanskem festivalu FeKK, kjer so prejele posebno nagrado za distribucijo.

Za Zemljiča pa je zgodba še posebej zanimiva: pred sedmimi leti je v Beogradu prejel igralsko nagrado, zdaj se iz srbske prestolnice vrača z nagrajenim filmom. Tokrat priznanje sicer pripada filmu kot celoti, vendar je Zemljič kot njegov glavni igralec znova del zgodbe, ki je slovensko filmsko ustvarjanje pripeljala do mednarodnega občinstva.