  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
FILMSKI USPEH

Matej Zemljič spet v središču pozornosti, iz Beograda prišla pomembna novica (FOTO)

Slovenski igralec se iz srbske prestolnice vrača z novim pomembnim priznanjem.
Matej Zemljič FOTO: Instagram, zaslonski posnetek
Matej Zemljič FOTO: Instagram, zaslonski posnetek
A. G.
 22. 9. 2026 | 20:27
6:01
A+A-

Matej Zemljič se je v Beograd vrnil na filmski festival, ki mu je že pred leti prinesel eno pomembnejših priznanj v karieri. Tokrat sicer ni odšel po nagrado za igralca, temveč je bil tam kot eden od glavnih ustvarjalcev in obrazov slovenskega kratkega filma Wounds oziroma Brazgotine. Film režiserja Anžeta Grčarja je na petem Fine Line Film Festu osvojil nagrado za najboljši film. Zemljič je novico delil tudi na Instagramu, kjer je ob fotografiji oziroma objavi zapisal: »Best Film Award for The Wounds at Fine Line Film Fest in Belgrade.« Gre za festival, ki je letos v Beogradu predstavil 23 kratkih filmov iz Srbije, regije in sveta. Program je bil razdeljen na dva tekmovalna sklopa, Beyond Borders in Made in Balkan, o nagradah pa sta odločali dve strokovni žiriji.

Film Wounds, slovensko Brazgotine, je 12-minutni slovenski kratki igrani film iz leta 2025. Režiral in napisal ga je Anže Grčar, v njem pa ob Mateju Zemljiču nastopajo še Nataša Burger, Mojca Funkl in Robert Prebil. Film je nastal v produkciji Tramal Films v sodelovanju s Filmskim studiem Viba film, pri njegovem financiranju pa je sodeloval Slovenski filmski center.

Zemljič igra Tiborja, mladeniča, ki ga preganja krivda zaradi tragične nesreče. Vrne se domov, vendar se težko sooča z materjo žrtve. Ko vendarle zbere pogum za obisk pokopališča, pride do soočenja z družino umrlega. Po brutalnem dogodku se zgodba nepričakovano obrne proti odpuščanju in možnosti, da bi se po tragediji vendarle začela pot okrevanja. Prav tema krivde, odpuščanja in sprave je bila v ospredju že pri nastanku filma. Slovenski filmski center je ob podpori projektu zapisal, da se scenarij loteva univerzalnih in za slovenski prostor relevantnih tem ter da se osredotoča na posledice, ki jih pretekli dogodki pustijo v ljudeh.

Zakaj je žirija izbrala prav ta film?

Iz zapisa, ki ga je Zemljič objavil na Instagramu, je razvidno, da nagrada ni bila namenjena njegovi igralski predstavi, temveč filmu kot celoti. Žirija je film nagradila z utemeljitvijo: »Za sposobnost pripovedovanja zgodbe onkraj besed, z uporabo zadržanosti, vizualnega jezika in izjemno natančnega občutka za režijo. Skozi minimalizem postane vsak filmski element pomemben, kar dokazuje, da je včasih najmočnejše pripovedovanje prav tisto, ki potrebuje najmanj razlage.«

Utemeljitev je mogoče razumeti predvsem kot priznanje režijskemu pristopu Anžeta Grčarja in načinu, kako je celotna filmska ekipa zgodbo povedala s sliko, prostorom, igro in drugimi filmskimi sredstvi, ne pa zgolj z dialogom. Festival je sicer Wounds predstavil kot zgodbo o krivdi, izgubi in možnosti odpuščanja.

Za Zemljiča je Beograd že dobro znan teren

Za Mateja Zemljiča pa je Beograd posebej pomemben tudi zaradi njegovega prejšnjega uspeha. Leta 2019 je na 47. mednarodnem filmskem festivalu FEST prejel nagrado za najboljšega igralca v glavnem tekmovalnem programu za vlogo Andreja v filmu Posledice režiserja Darka Štanteta. Žirija je takrat izpostavila njegov intenzivni nastop, ravnotežje med nasiljem in ranljivostjo ter subtilen prikaz notranjega sveta lika. Za vlogo v Posledicah je Zemljič pred tem prejel tudi vesno za najboljšo glavno moško vlogo na Festivalu slovenskega filma v Portorožu.

Zato ima njegov novi prihod v Beograd tudi posebno simboliko. Tokrat se je pred tamkajšnjim občinstvom predstavil z novejšim slovenskim filmom, ki je prejel priznanje za najboljši film, kar pomeni še eno mednarodno festivalsko izkušnjo za igralca, ki je v slovenskem prostoru v zadnjih letih postal eden prepoznavnejših mladih obrazov.

Od Gremo mi po svoje do Skritega v raju

Zemljičeva igralska pot se je začela zelo zgodaj. Že leta 2009 je kot osnovnošolec nastopil v filmu Gremo mi po svoje, pozneje pa je študiral dramsko igro na AGRFT. Sodeloval je pri številnih gledaliških in filmskih projektih, med drugim pri filmih Zgodovina ljubezni in Posledice. Širšemu televizijskemu občinstvu je postal posebej prepoznaven z vlogo Marka Steinerja v seriji Skrito v raju. Ko smo leta 2024 spremljali njegov igralski vzpon, smo pisali tudi o njegovih vlogah v serijah Najini mostovi in Življenja Tomaža Kajzerja ter o prihajajočem Skritem v raju. Že takrat je bilo jasno, da se pred mladim igralcem odpira vse več priložnosti tako na televiziji kot na filmu.

Ob televizijski prepoznavnosti Zemljič nadaljuje tudi svojo bolj avtorsko filmsko pot. V intervjuju letos je za naš medij poudaril, da je film zanj medij, pri katerem mora biti gledalec oziroma ustvarjalec prisoten, da lahko nekaj zares začuti. Prav ta odnos do filmskega ustvarjanja se kaže tudi v projektih, pri katerih sodeluje.

Pomembno priznanje tudi za slovenski film

Nagrada v Beogradu ni zgolj nova postaja v Zemljičevi karieri. Pomembna je tudi za Brazgotine in širše za slovensko kratko filmsko produkcijo. Film je nastal kot slovenska produkcija, z mladim slovenskim režiserjem, slovensko igralsko zasedbo in podporo domačih filmskih institucij, nato pa se je uvrstil v mednarodni festivalski program. Takšna priznanja slovenskim kratkim filmom odpirajo dodatno pozornost mednarodnih festivalov in občinstva. Brazgotine so bile letos predstavljene tudi na ljubljanskem festivalu FeKK, kjer so prejele posebno nagrado za distribucijo.

Za Zemljiča pa je zgodba še posebej zanimiva: pred sedmimi leti je v Beogradu prejel igralsko nagrado, zdaj se iz srbske prestolnice vrača z nagrajenim filmom. Tokrat priznanje sicer pripada filmu kot celoti, vendar je Zemljič kot njegov glavni igralec znova del zgodbe, ki je slovensko filmsko ustvarjanje pripeljala do mednarodnega občinstva.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Matej Zemljičfilmfilmski festivalslovenski filmnagradaBeogradpriznanjebrazgotineAnže GrčarWoundsslovenski filmski center
ZADNJE NOVICE
21:02
Bulvar  |  Zanimivosti
ZAMENJAVA

Šok na pogrebu: v krsti neznana ženska, nato izvedeli, kaj so storili z njihovo mamo (VIDEO)

Družina je tik pred pogrebom doživela šok, ki si ga je težko predstavljati. V krsti njihove mame je ležala popolnoma neznana ženska. Zaposleni v pogrebnem podjetju naj bi nato priznal, da je bila njihova mama najverjetneje po pomoti že kremirana.
22. 9. 2026 | 21:02
21:00
Bulvar  |  Suzy
LETEČI KIKI

Kristijan Crnica - Kikifly: Ko zapoje, se čas ustavi (Suzy)

Na pomoč priskoči, kadar ga kdo potrebuje, ne glede na generacijo ali stisko.
22. 9. 2026 | 21:00
20:49
Lifestyle  |  Astro
OBDOBJE PRELOMNIC

Jesenske prelomnice: tem trem znamenjem se bo življenje obrnilo na glavo

Raki zapirajo boleča poglavja, škorpijoni režejo kompromise, kozorogi žanjejo sadove.
22. 9. 2026 | 20:49
20:27
Bulvar  |  Domači trači
FILMSKI USPEH

Matej Zemljič spet v središču pozornosti, iz Beograda prišla pomembna novica (FOTO)

Slovenski igralec se iz srbske prestolnice vrača z novim pomembnim priznanjem.
22. 9. 2026 | 20:27
20:17
Novice  |  Kronika  |  Doma
REGENTOVA ULICA

Avto v Ankaranu poletel v stanovanje, dve osebi v bolnišnici (FOTO, VIDEO)

Na Regentovi ulici je ob 16.53 osebno vozilo zapeljalo naravnost v pritlično stanovanje večstanovanjske stavbe.
Moni Černe22. 9. 2026 | 20:17
19:27
Novice  |  Kronika  |  Doma
TIHOTAPLJENJE LJUDI

Na avtobusni postaji na Dobah ustavili avto: v njem devet Turkov (FOTO)

Za volanom je sedel državljan Gruzije, v vozilu pa je prevažal devet državljanov Turčije.
22. 9. 2026 | 19:27

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Svet
KOROŠKA

Na Koroškem premikajo meje: kaj delajo drugače?

Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
14. 9. 2026 | 09:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
MITI O INVESTIRANJU

Miti in legende, ki jim še vedno verjamemo

Pri vlaganju v sklade se mnogo investitorjev še vedno zanaša na notranje občutke, mite in legende pri izbiri tega, kam bodo vložili svoj denar.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 14:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVE

Kakovosti ni vedno lahko prepoznati – preverite, kaj šteje

Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
17. 9. 2026 | 12:21
Promo
Novice  |  Slovenija
CENE IZDELKOV

Stvari, ki jih v trgovini plačujemo, pa jih ne odnesemo domov

Na polici stoji izdelek. Ste se kdaj vprašali, kakšna je njegova zgodba? Od recepta do embalaže in prevoza v trgovino – ker vse to določa tudi njegovo ceno.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 15:10
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Svet
KOROŠKA

Na Koroškem premikajo meje: kaj delajo drugače?

Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
14. 9. 2026 | 09:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
MITI O INVESTIRANJU

Miti in legende, ki jim še vedno verjamemo

Pri vlaganju v sklade se mnogo investitorjev še vedno zanaša na notranje občutke, mite in legende pri izbiri tega, kam bodo vložili svoj denar.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 14:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVE

Kakovosti ni vedno lahko prepoznati – preverite, kaj šteje

Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
17. 9. 2026 | 12:21
Promo
Novice  |  Slovenija
CENE IZDELKOV

Stvari, ki jih v trgovini plačujemo, pa jih ne odnesemo domov

Na polici stoji izdelek. Ste se kdaj vprašali, kakšna je njegova zgodba? Od recepta do embalaže in prevoza v trgovino – ker vse to določa tudi njegovo ceno.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 15:10
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POLNJENJE

Deset vozil se polni. Kako se izogniti najdražjim cenam?

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
15. 9. 2026 | 09:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
EVROPSKI TEDEN ŠPORTA

»Danes si življenja brez športa ne predstavljam« (video)

Za gibanje ni treba biti športnik. Včasih je dovolj prvi sprehod, vožnja s kolesom ali vadba, na kateri ugotovimo, da se želimo vrniti tudi prihodnji teden.
17. 9. 2026 | 12:54
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Nadgradnja, ki vas lahko preseneti predvsem zaradi cene

Programska oprema je eden od ključnih delov vsakega računalnika, ne glede na to, ali ga uporabljamo pri delu, študiju ali za vsakodnevna opravila.
Promo Slovenske novice17. 9. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Štirje junaki zbrali 20 tisočakov

Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 15:31
Promo
Lifestyle  |  Polet
ARHITEKTURA SLOVENIJE

Slovenski domovi ta vikend odpirajo svoja vrata

Odprte hiše Slovenije to jesen pripravljajo bogat program arhitekturnih dogodkov, ki vabijo k odkrivanju kakovostne arhitekture, prostorov in njihovih zgodb.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 15:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREHITRO

»Zgodila se mi je nesreča. Naj moja zgodba ne postane vaša« (video)

»Naredil sem napako, ki je do konca življenja ne morem popraviti.« Janez Hudej je imel osemnajst let, ko se mu je zgodila prometna nesreča, po kateri je ostal na invalidskem vozičku. Tistega večera se je brez čelade in z nedelujočo lučjo na motorju odpeljal v temo, zapeljal s ceste in trčil v podrto drevo. Danes kot ambasador Zavoda VOZIM pripoveduje svojo zgodbo mladim z enim ciljem: da bi se sami odločili drugače.
21. 9. 2026 | 12:54
Promo
Novice  |  Slovenija
POMAGAJMO ŽIVALIM

Živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline

Ob svetovnem dnevu živali, ki ga zaznamujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo tudi tistih živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline.
17. 9. 2026 | 14:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Ugodnost, ki je ni na plačilni listi (video)

Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
22. 9. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Peter Prevc brez olepševanja

Peter Prevc in drugi izjemni govorci bodo skozi zgodbe iz športa, gospodarstva, tehnologije in družbe pokazali, kaj pomeni vztrajati, ko pot naprej ni jasna.
21. 9. 2026 | 08:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
OLIMPIJSKI FESTIVAL

Ta konec tedna Ljubljana v pričakovanju pestrega dogajanja

Kam z otroki zadnji konec tedna v septembru? Pred vrati je 12. Olimpijski festival. Sredi Ljubljane vas čaka več kot 50 športnih izzivov, srečanja z olimpijci, nagrade in brezplačen vstop.
17. 9. 2026 | 12:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
AVTOMOBILIZEM

Mercedes-Benz CLA: elektrificiran, brez obveznega polnjenja

Želite prednosti elektrificirane vožnje, ne da bi morali razmišljati o polnjenju? Mercedes-Benz CLA prinaša prav to.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POPOLNA TEMPERATURA

On bi hladil, ona ogrevala: sodoben dom zmore oboje

Idealna temperatura doma ni vedno ena sama številka.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 13:13
Promo
Novice  |  Svet
MISLI STROKOVNJAKA

Iluzije stabilnosti je konec

Zakaj se morajo podjetja naučiti uspešno poslovati v svetu nenehne negotovosti – komentar Michaela Kolba, izvršnega direktorja skupine ACREDIA
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 13:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
NORO

Telefon, ki buri duhove, lahko pristane prav v vašem žepu

Nakupovanje v Supernovi ti septembra prinese še več veselja.
17. 9. 2026 | 16:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NALOŽBE

»Kdor razume inflacijo, ne bo tvegal«

Višji donos pri investicijah praviloma pomeni večje tveganje. Katera naložba glede na cilje in čas vlaganja najbolj ustreza posameznemu vlagatelju?
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 11:33
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
LEPOTA

Do mlajšega videza s preprostimi metodami

O estetski medicini se danes največ govori zunaj ambulant, na družbenih omrežjih, med prijateljicami in v revijah.
14. 9. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
OSKRBOVALNE VERIGE

Kaj se dogaja v Zalogu

Zagotavljanje zanesljivih, učinkovitih in odpornih logističnih rešitev, ki odgovarjajo na vse zahtevnejše potrebe oskrbovalnih verig.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 14:16
Promo
Novice  |  Slovenija
SONČNA PRIHODNOST

Slovenske železnice razkrivajo novosti

Projekt Sejemo sončno prihodnost Slovenske železnice izvajajo z lokalnimi skupnostmi po vsej Sloveniji.
Promo Slovenske novice18. 9. 2026 | 08:52
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NEPREMIČNINE

Drugi dom v Istri: ko se kakovost bivanja sreča z dolgoročno vrednostjo

Le nekaj ur od Slovenije lahko nepremičnina ob morju postane veliko več kot počitniški dom – prostor za življenje, zasebnost in dolgoročno ohranjanje vrednosti.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 08:36
Promo
Novice  |  Slovenija
OLIMPIJSKI FESTIVAL

Več kot 50 izzivov in brezplačen vstop

Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
17. 9. 2026 | 12:13
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA PRIHODNOST SLOVENIJE

Bo to v veliko pomoč slovenskim podjetjem?

V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:08
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NEGA OBRAZA

Skrivnost popolnoma spočite kože

Spoznajte švicarski Teoxane, blagovno znamko, ki združuje natančnost estetske medicine in vrhunski luksuz v rituale za najlepšo kožo doslej.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 14:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČIŠČENJE

Madež izgine, vonj pa ostane? Obstaja drugačen način čiščenja

Dlake hišnih ljubljenčkov, blatni odtisi tačk in zasušeni madeži zahtevajo več kot običajno sesanje.
17. 9. 2026 | 08:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

»Ne razumem, zakaj so dopustili, da so izgubili četrtino sredstev« (video)

Pri dolgoročnem varčevanju lahko največ stanejo odlašanje, inflacija in napačna izbira naložb.
22. 9. 2026 | 09:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KAKO VESTE, DA STE VARNI?

Ko zazvoni telefon, se prava bitka šele začne (video)

Rešitve za kibernetsko zaščito zaznavajo sumljive dogodke, odpornost podjetja pa je odvisna od razumevanja konteksta, strokovne presoje in hitrosti odziva.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 12:53
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Zakaj vaš denar še vedno stoji na računu?

Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
15. 9. 2026 | 15:09
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOST V ZDRAVSTVU

Kako varni so za pacienta medicinski pripomočki v Sloveniji?

Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Petrol odgovarja na vse bolj zahtevne razmere

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
15. 9. 2026 | 09:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAV NASMEH

To je novost pri skrbi za zobe

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vestno vztraja pri vsakodnevnem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 14:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOSTEN ZRAK

Menite, da bi bil vaš otrok lahko odvisen od zaslonov?

Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča številne težave, za nezbranost pri učenju hitro okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:12
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki