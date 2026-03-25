OB MATERINSKEM DNEVU

Znane Slovenke z ganljivimi besedamI: »Mami! Točno to, kar pojem, tudi mislim!« (VIDEO in FOTO)

Materinski dan ni le priložnost za darila, ampak predvsem za izražanje hvaležnosti, ljubezni in spoštovanja.
Rebeka Dremelj FOTO: Marko Feist 
A. G.
 25. 3. 2026 | 08:35
 25. 3. 2026 | 09:44
Materinski dan je poseben praznik, namenjen praznovanju mater, materinstva in njihove pomembne vloge v družbi. Ob tem dnevu se otroci in odrasli zahvalijo svojim mamam za ljubezen, skrb in podporo, ki jo prejemajo skozi življenje. V Sloveniji materinski dan praznujemo 25. marca, kar sovpada tudi s krščanskim praznikom Gospodovo oznanjenje. Ta dan ima tako verski kot tudi družinski pomen. Sodobna oblika materinskega dne izvira iz Združenih držav Amerike, kjer si je Anna Jarvis v začetku 20. stoletja prizadevala, da bi uvedli poseben dan za počastitev mater. Leta 1914 je materinski dan postal uradni praznik v ZDA, nato pa se je razširil po vsem svetu.

Rebeka Dremelj: »Mami! Točno to, kar pojem, tudi mislim!«

Materinski dan ni le priložnost za darila, ampak predvsem za izražanje hvaležnosti, ljubezni in spoštovanja. Spominja nas, kako pomembne so mame v naših življenjih in kako veliko prispevajo k naši sreči in razvoju. Ob tem dnevu pogosto vidimo tudi ganljive objave na družbenih omrežjih. Tako je Rebeka Dremelj na Instagramu poleg pesmi za mamo delila tudi video iz svojega otroštva. »Mami! Točno to, kar pojem, tudi mislim! Rada te imam, ker verjameš vame, rada te imam, ne pustiš me same. Rada te imam, vedno daš mi roko, ko spodleti mi in padem na tla … Rada te imam, solze brišeš s smehom, rada te imam, braniš me pred grehom. Rada te imam in zdaj ti pred vsemi povem – da rada te imam. Lep materinski dan vsem drage mame.«

Hannah Mancini: mame so ženske z lastnimi sanjami

Materinski dan ni le priložnost za izražanje hvaležnosti do naših mam, temveč tudi za razmislek o njihovih življenjskih zgodbah. Pevka Hannah Mancini je zapisala: »No, prav, bilo je … neurejeno in čarobno. Imela sem 18 let in bila prepričana, da moram vse dokazati in da nimam niti minute za izgubljati. Odselila sem se od doma z več odločnosti kot denarja in hitro sem se naučila znajti … včasih elegantno, včasih ne, a vedno naprej. Los Angeles v 90. letih je bil najboljši – imel je električno energijo, kot da se lahko zgodi karkoli, če le dovolj dolgo ostaneš v gibanju. In jaz sem ostala. Delala sem, pela sem, lovila sem stvari, ki se niso vedno pustile ujeti. Bilo je razburljivo, malo nepremišljeno in če sem iskrena, ne vedno prijazno do mladih žensk, ki so iskale svoje mesto. Lahko je bilo kot kačje gnezdo. A nekako mi je – bodisi zaradi instinkta, sreče ali trmaste odločenosti, da ne izgubim same sebe – uspelo uiti večini ugrizov. Zelo sem se zabavala … resnično zabavala, na tisti način, ki pusti zgodbe in več kot nekaj napak, a pod vsem tem sem bila osredotočena. Vedno je bil prisoten tisti tih, vztrajen glas, ki je govoril: 'Nadaljuj. Še nisi tam.' In ko se danes ozrem nazaj, česar sicer ne počnem rada, ker res verjamem, da je življenje v sedanjem trenutku najbolj dragoceno, si želim, da bi lahko posedla tisto mlado dekle, jo pogledala v oči in rekla: 'Veliko bolje ti gre, kot misliš. Pravzaprav si kar neverjetna.' In zdaj lahko opazujem svojo hčerko, kako stopa v svoja dvajseta, s svojim pogumom, radovednostjo in svojim pogledom na svet – in to je nekaj, kar najraje gledam. Krog je sklenjen! «

Takšne zgodbe nas spomnijo, da so mame več kot le skrbnice – so ženske z lastnimi sanjami, izkušnjami in potmi, ki jih oblikujejo v osebe, kakršne poznamo danes. Materinski dan je zato priložnost, da jih vidimo v celoti in jim povemo, kako zelo jih cenimo.

Tjaša Kokalj Jerala: hvaležnost do svojih hčera

Podoben čustven zapis je na družbenih omrežjih delila tudi vplivnica, televizijska voditeljica, blogerka in nekdanja lepotna tekmovalka Tjaša Kokalj Jerala, ki je zapisala: »Moji zlati punci. Hvala, da sem lahko vajina mamica.«

Tjaša Hudolin: »Lahko smo ponosne na svojo moč«

Oglasila se je tudi Tjaša Hudolin, ustvarjalka vsebin na družbenih omrežjih ter mamica, ki redno deli svoje izkušnje, misli in trenutke iz družinskega življenja. »Vesel materinski dan vsem čudovitim mamam. Lahko smo ponosne na svojo moč, da vsak dan dajemo del sebe, skrbimo, ljubimo in držimo vse skupaj. Nobena ni popolna, je pa vsaka nenadomestljiva.«

Tudi na uredništvu Slovenskih novic se iskreno zahvaljujemo vsem mamam – za njihovo ljubezen, skrb, moč in neprecenljivo vlogo v življenju vsake družine.

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
10:12
Novice  |  Slovenija
KMETIJSKA MEHANIZACIJA

To je najboljši traktor za delo v vinogradih in sadovnjakih

Rex 4 je bil izbran za traktor leta 2024, izdelujejo ga v štirih različnih izvedbah.
Tomaž Poje25. 3. 2026 | 10:12
10:12
Novice  |  Kronika  |  Doma
JUTRANJA NESREČA

Vlak v Domžalah povozil osebo, gasilci in reševalci na kraju dogodka

Okoliščine nesreče še preiskujejo.
25. 3. 2026 | 10:12
10:11
Lifestyle  |  Polet
NOVO O BOROVNICAH

Zakaj so divje borovnice veliko boljše od domačih

Borovnice so koristne tudi za ljudi s kroničnimi boleznimi, povezanimi z vnetji in srčno-žilnim sistemom.
Miroslav Cvjetičanin25. 3. 2026 | 10:11
10:05
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
UREJANJE OKOLICE

Uredite okolico doma, še preden zacveti pomlad

Pomlad je že tu! Uredite trato, gredice in teraso – s preprostimi koraki, ki prihranijo čas in živce, ko se začne sezona druženja na prostem.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:05
10:02
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Novi izzivi slovenske industrije

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
09:51
Novice  |  Slovenija
EKSKLUZIVNI DOGODEK

Ta slovenska pevka se je za dobrodelni namen popolnoma odpovedala honorarju

Rotary Club Ljubljana International je pripravil že četrti Rotary Latino večer.
Gordana Stojiljković25. 3. 2026 | 09:51

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Kje beležijo najvišjo enakost med spoloma tudi pri plačilu?

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
19. 3. 2026 | 11:13
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Kaj morate vedeti, preden zavarujete avto?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 13:35
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Novi izzivi slovenske industrije

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

Koliko časa Slovenci namenimo kuhanju?

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
PremiumPromo
Razno
STROŠKI

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
UREJANJE OKOLICE

Uredite okolico doma, še preden zacveti pomlad

Pomlad je že tu! Uredite trato, gredice in teraso – s preprostimi koraki, ki prihranijo čas in živce, ko se začne sezona druženja na prostem.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Država viša obresti: je to zdaj najbolj varna naložba?

Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
18. 3. 2026 | 16:43
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ste ves čas utrujeni? Krivec se skriva v vsakem vašem obroku

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Novigrad: prestižno bivanje na Jadranu

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Lep, miren in pametno zasnovan dom za sodobno življenje

Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
Promo Slovenske novice19. 3. 2026 | 15:34
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
19. 3. 2026 | 13:31
