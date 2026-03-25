Znane Slovenke z ganljivimi besedamI: »Mami! Točno to, kar pojem, tudi mislim!« (VIDEO in FOTO)

Materinski dan je poseben praznik, namenjen praznovanju mater, materinstva in njihove pomembne vloge v družbi. Ob tem dnevu se otroci in odrasli zahvalijo svojim mamam za ljubezen, skrb in podporo, ki jo prejemajo skozi življenje. V Sloveniji materinski dan praznujemo 25. marca, kar sovpada tudi s krščanskim praznikom Gospodovo oznanjenje. Ta dan ima tako verski kot tudi družinski pomen. Sodobna oblika materinskega dne izvira iz Združenih držav Amerike, kjer si je Anna Jarvis v začetku 20. stoletja prizadevala, da bi uvedli poseben dan za počastitev mater. Leta 1914 je materinski dan postal uradni praznik v ZDA, nato pa se je razširil po vsem svetu.

Rebeka Dremelj: »Mami! Točno to, kar pojem, tudi mislim!«

Materinski dan ni le priložnost za darila, ampak predvsem za izražanje hvaležnosti, ljubezni in spoštovanja. Spominja nas, kako pomembne so mame v naših življenjih in kako veliko prispevajo k naši sreči in razvoju. Ob tem dnevu pogosto vidimo tudi ganljive objave na družbenih omrežjih. Tako je Rebeka Dremelj na Instagramu poleg pesmi za mamo delila tudi video iz svojega otroštva. »Mami! Točno to, kar pojem, tudi mislim! Rada te imam, ker verjameš vame, rada te imam, ne pustiš me same. Rada te imam, vedno daš mi roko, ko spodleti mi in padem na tla … Rada te imam, solze brišeš s smehom, rada te imam, braniš me pred grehom. Rada te imam in zdaj ti pred vsemi povem – da rada te imam. Lep materinski dan vsem drage mame.«

Hannah Mancini: mame so ženske z lastnimi sanjami

Materinski dan ni le priložnost za izražanje hvaležnosti do naših mam, temveč tudi za razmislek o njihovih življenjskih zgodbah. Pevka Hannah Mancini je zapisala: »No, prav, bilo je … neurejeno in čarobno. Imela sem 18 let in bila prepričana, da moram vse dokazati in da nimam niti minute za izgubljati. Odselila sem se od doma z več odločnosti kot denarja in hitro sem se naučila znajti … včasih elegantno, včasih ne, a vedno naprej. Los Angeles v 90. letih je bil najboljši – imel je električno energijo, kot da se lahko zgodi karkoli, če le dovolj dolgo ostaneš v gibanju. In jaz sem ostala. Delala sem, pela sem, lovila sem stvari, ki se niso vedno pustile ujeti. Bilo je razburljivo, malo nepremišljeno in če sem iskrena, ne vedno prijazno do mladih žensk, ki so iskale svoje mesto. Lahko je bilo kot kačje gnezdo. A nekako mi je – bodisi zaradi instinkta, sreče ali trmaste odločenosti, da ne izgubim same sebe – uspelo uiti večini ugrizov. Zelo sem se zabavala … resnično zabavala, na tisti način, ki pusti zgodbe in več kot nekaj napak, a pod vsem tem sem bila osredotočena. Vedno je bil prisoten tisti tih, vztrajen glas, ki je govoril: 'Nadaljuj. Še nisi tam.' In ko se danes ozrem nazaj, česar sicer ne počnem rada, ker res verjamem, da je življenje v sedanjem trenutku najbolj dragoceno, si želim, da bi lahko posedla tisto mlado dekle, jo pogledala v oči in rekla: 'Veliko bolje ti gre, kot misliš. Pravzaprav si kar neverjetna.' In zdaj lahko opazujem svojo hčerko, kako stopa v svoja dvajseta, s svojim pogumom, radovednostjo in svojim pogledom na svet – in to je nekaj, kar najraje gledam. Krog je sklenjen! «

Takšne zgodbe nas spomnijo, da so mame več kot le skrbnice – so ženske z lastnimi sanjami, izkušnjami in potmi, ki jih oblikujejo v osebe, kakršne poznamo danes. Materinski dan je zato priložnost, da jih vidimo v celoti in jim povemo, kako zelo jih cenimo.

Tjaša Kokalj Jerala: hvaležnost do svojih hčera

Podoben čustven zapis je na družbenih omrežjih delila tudi vplivnica, televizijska voditeljica, blogerka in nekdanja lepotna tekmovalka Tjaša Kokalj Jerala, ki je zapisala: »Moji zlati punci. Hvala, da sem lahko vajina mamica.«

Tjaša Hudolin: »Lahko smo ponosne na svojo moč«

Oglasila se je tudi Tjaša Hudolin, ustvarjalka vsebin na družbenih omrežjih ter mamica, ki redno deli svoje izkušnje, misli in trenutke iz družinskega življenja. »Vesel materinski dan vsem čudovitim mamam. Lahko smo ponosne na svojo moč, da vsak dan dajemo del sebe, skrbimo, ljubimo in držimo vse skupaj. Nobena ni popolna, je pa vsaka nenadomestljiva.«

Tudi na uredništvu Slovenskih novic se iskreno zahvaljujemo vsem mamam – za njihovo ljubezen, skrb, moč in neprecenljivo vlogo v življenju vsake družine.