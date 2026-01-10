Matic Herceg in Lara Tošić sta se spopadla z neizprosnimi razmerami

Akcija 10.000 korakov, s katero je Matic Herceg že dlje dobro znan poslušalcem Denis Avdić Showa, se vsak teden seli v drug konec Slovenije, pri čemer poslušalci odločajo, kam se bo odpravil. Tokratni izziv je bil eden najzahtevnejših doslej. Kljub burji, mrzlemu zimskemu zraku in temperaturam tik nad lediščem se je Matic odpravil na Obalo, kjer je dobil prav posebno spremljevalko – radijsko voditeljico Laro Tošić. Izziv je potekal na poti Marezige–Koper, že med hojo pa sta se spopadala z neizprosnimi zimskimi razmerami. Burja, mraz in sneg so jasno napovedovali, da zaključek ne bo prijazen. Po nekaj sekundah oklevanja, smeha in spodbujanja se je Lara v smehu podala v ledeno morje, kmalu za njo pa še Matic. V etru so se slišali vzkliki navdušenja celotne ekipe, ki je v živo spremljala enega najbolj ekstremnih zaključkov akcije doslej. Občutki po skoku so povedali vse o razmerah.

»Res ni dobro. Konkretno sva zmrznjena, vse naju boli. Tako te pečejo noge, da nič ne čutiš – vse drsi, res je mraz,« je bil iskren Matic, ki je kljub vsemu ostal neomajen in nasmejan, saj ga ekstremne razmere dodatno motivirajo in mu dajejo energijo za nove dogodivščine.