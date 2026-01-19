  • Delo d.o.o.
DRUŽINA

Matjaž Han sporočil veselo novico, postal bo dedek

Sodelavci so ga presenetili z veliko knjigo za babice in dedke.
Matjaž Han se bo zagotovo poglobil v čtivo, ki je namenjeno starim staršem. FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook
Matjaž Han se bo zagotovo poglobil v čtivo, ki je namenjeno starim staršem. FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook
N. Č.
 19. 1. 2026 | 20:13
Minister za gospodarstvo in vodja SD Matjaž Han je na družbenih omrežjih delil sporočilo, s katerim je razveselil svoje sledilce. Kot je zapisal, so ga sodelavci nepričakovano presenetili, ob tem pa je razkril, da se doma z ženo Ljudmilo že pripravljata na novo, posebno življenjsko vlogo.

»Danes me je dočakalo lepo presenečenje s strani sodelavcev. Takšni trenutki te za hip ustavijo in spomnijo, kaj v resnici šteje,« je zapisal Han. Dodal je, da so delo, projekti, kampanje in volitve pomemben del vsakdana in odgovornosti, a po njegovih besedah vse skupaj izgubi pravi smisel brez dobrih odnosov in ljudi, ki stojijo ob tebi.

V objavi je razkril tudi, s čim so ga presenetili sodelavci:: »Presenetili so me tudi z veliko knjigo za babice in dedke, z njo se pripravljam na eno najpomembnejših funkcij v svojem življenju,« je zapisal ter dodal, da je iskreno hvaležen za ekipo in takšne trenutke.

Han in njegova soproga Ljudmila se tako, kot je razvidno iz zapisa, veselita skorajšnje nove družinske prelomnice. Zakonca imata hčer, 31-letno Špelo Han, ki je sedem let zaposlena v Evropskem parlamentu v Bruslju.

