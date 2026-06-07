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Matjaž Han z dojenčkom v rokah raznežil sledilce: »To je nakaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi« (FOTO)

Pred kratkim je postal dedek vnukinji Mili, ki živi v Dolu pri Hrastniku. Ker jo pogosto videva, pravi, da si zanjo z veseljem vzame čas.
Matjaž Han FOTO: Jure Makovec/AFP
Matjaž Han FOTO: Jure Makovec/AFP
R. I.
 7. 6. 2026 | 20:07
1:18
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Po odhodu iz vlade in prehodu v opozicijske klopi bo imel prvak Socialnih demokratov Matjaž Han očitno tudi nekoliko več časa za družino. Pred kratkim je namreč postal dedek vnukinji Mili, ki živi v Dolu pri Hrastniku. Ker jo pogosto videva, pravi, da si zanjo z veseljem vzame čas, v prihodnje pa ga bo imel za družinska srečanja verjetno še nekoliko več.

Prihod Mile je zanj eden najlepših dogodkov zadnjega obdobja. »To je nakaj najlepsega kar se ti lahko zgodi«, je dejal za Delo.  FOTO: osebni arhiv/Facebook
Prihod Mile je zanj eden najlepših dogodkov zadnjega obdobja. »To je nakaj najlepsega kar se ti lahko zgodi«, je dejal za Delo.  FOTO: osebni arhiv/Facebook

Prihod Mile je zanj eden najlepših dogodkov zadnjega obdobja. »To je nakaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi«, je dejal za Delo. Že v preteklosti je izdal, da ženo pripravljata sobico, da bo vse tako, kot mora biti, ko bo hčerka z vnukinjo prišla domov. »Moram reči, da si neizmerno želim tega, rodila bo na začetku aprila. Že vrsto let imam slabo vest in upam, da bom mogoče nadoknadil tisto, kar sem na začetku kot mlad fant izpustil pri svoji Špelci in Ani,« je še pred parlamentarnim volitvami povedal v pogovoru za portal Svet24.

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