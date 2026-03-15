Matjaž iz Poroke na prvi pogled: »Vlogo bi lahko odigral do konca, pa sem se raje odločil biti iskren« (VIDEO)

Udeležba v resničnostnih šovih prinaša intenzivne izkušnje, ki močno vplivajo na osebno življenje posameznikov. Med snemanjem so udeleženci pogosto izpostavljeni visokim ravnem adrenalina in hormonskim spremembam, kar lahko povzroči občutek evforije, je v prvem delu pete epizode Reality Checka poudaril mag. psihologije in nekdanji strokovnjak v Poroki na prvi pogled, Timotej Strnad. Dogajanje pri za šov visoko motivirani posamezniki vedno spremljajo hitre in močne čustvene reakcije, kot smo lahko spoznali recimo tudi pri paru Renata in Andrej. Ko pa se snemanje konča, se udeleženci soočijo s povratkom v realno življenje. Prehod nazaj lahko spremlja občutek praznine in izgubljenosti, saj se adrenalin umiri, rutina pa se vrne. Slednje pa se je zgodilo tudi Matjažu Gorkiču. Video podkasta si lahko ogledate pod tem odstavkom.

Bolj kot strast je čutil adrenalin

Matjaž zase pove, da je bil med šovom »nahajpan«. Adrenalin je deloval na polno, dva meseca v mehurčku pred kamerami pa sta bila dovolj, da je ob vrnitvi v vsakdanje življenje občutil šok in praznino. Težave pri ponovnem prilagajanju na vsakdanjo rutino in občutek odvisnosti od adrenalina, ki ga prinaša šov, niso redek pojav. Nekateri udeleženci zato iščejo vedno nove in nove priložnosti za vrnitev v podobno okolje, da bi le ponovno doživeli ta občutek, kar je v tretji epizodi lepo predstavil tudi zloglasni ženin Sandi Kojić. Matjaž odkrito priznava, da je šov v njem hitro sprožil močna čustva, ki jih ni pričakoval. Po koncu snemanja pa se je ravno tako hitro soočil z intenzivnimi spremembami v občutkih, kar je vplivalo na njegov pogled na nevesto Mili Šef. Do Mili, ki je kljub previdnosti in zadržanosti na koncu ostala prizadeta, čuti sram in obžalovanje. Določene stvari bi moral vsaj skomunicirati drugače, iskreno dodaja.

Z Mili nima več nobenega stika, presenečen je, da je z nekaterimi ostal v slabih odnosih

Tri mesece po koncu predvajanja zadnje epizode nimata z Mili nobenega stika več, pove. Je pa vesel, da je ohranil vsaj nekatera prijateljstva. Med njimi je zagotovo Peter Wolf, s katerim sta bila neločljiva že med snemanjem in s katerim sta skupaj skovala marsikatero zanimivo ali sporno »teorijo« o sotekmovalcih. Kljub temu da z jezikom nista varčevala, je Matjaž danes presenečen, da po šovu ni ohranil in spletel več prijateljstev s sotekmovalci. Povedal je, da so se med predvajanjem šova pojavila velika trenja, kar mu je bilo čudno, saj je pričakoval, da njegove izjave ne bodo imele tako velike teže. Tu ga je Anja, ki je bila tudi sama kar nekajkrat tarča njegovih besed opomnila, da je tudi šov še vedno del resničnega življenja. »Od resničnega življenja se razlikuje le v tem, da imamo tu možnost dejansko slišati, kaj ljudje govorijo za tvojim hrbtom. V resničnem življenju te možnosti nimamo, le zato se marsikatera zamera ne more zgoditi,« je dodala. Je pa priznal, da je marsikoga narobe ocenil, ter da ga je na trenutke nekoliko zaneslo na vseh področjih šova.

Kljub temu meni, da je naredil prav in da si želi resne partnerke

O tem, kako so bila Matjaževa čustva resnična in neresnična hkrati, je v prvem delu epizode razložil že psiholog. To je ugotovil tudi Matjaž sam, saj je poudaril, da je bil iskren do sebe in drugih. Odnehal je prej, čeprav bi lahko vlogo odigral čisto do konca, pravi. Poudaril je, da so bili odnosi v šovu zelo kompleksni in da je težko ločiti resnična čustva od tistih, ki jih povzroča okolje šova. Mu je pa izkušnja dala spoznanje, kako pomembno je ostati v neugodju, da se lahko odnosi sploh razvijejo. Če se prehitro umakneš, kot ima navado tudi sam, se nič zares ne more zgoditi. Stabilnost in mirnost sta v odnosu pomembna, priznava, čeprav sta lahko dolgočasni za ljudi, kot je on - take, ki so navajeni na visoko energijo in dinamiko.

Matjaž in Mili sta bila domnevno najbolj popoln par sezone, čemur je botrovalo obsežno Matjaževo izpovedovanje ljubezni. FOTO: Planet Tv

Meni tudi, da si v sebi še vedno želi resne partnerke, ki bo delila njegove interese in hobije. V preteklosti je že kdaj zapostavil odnose zaradi svoje ambicioznosti, ampak pravi, da si počasi že res želi stabilnosti. Eksperiment zagotovo je razkril določene vzorce njegovega vedenja, ki so se v njegovem življenju že večkrat izrazili. Povedal je, da se hitro navduši, a tudi hitro izgubi interes, kar je problematično za dolgotrajne odnose. Želi se naučiti uživati v rutini, saj je spoznal, da partnerski odnos ni le evforija in strast. Si pa obvezno želi partnerke, ki bo z njim delila veselje do odbojke na mivki, hudomušno poudarja. Mili se namreč nikoli ni opredelila za športnico.

Kamero obožuje, to zanj ni bil ne prvi in ne zadnji resničnostni šov

Njegova prva izkušnja pred kamero je bila Planetova »Večerja za pet«, kjer ga je produkcija tudi odkrila. Čeprav je kuhanje zanj stresno, saj kuhanja ni vešč, se je letos ponovno vrnil v kuharski šov, tokrat »Riba, Raca, Rak« ponovno iste produkcije. Sama tematika šova je zanj manj pomembna, preprosto uživa v izzivih, ki jih prinašajo kamere in interakcija z drugimi udeleženci. Za konec je izrazil tudi željo po nadaljevanju kariere v medijih, čeprav priznava, da v Sloveniji ne vidi veliko možnosti za naprej. Povedal je, da bi bil pripravljen v šovih sodelovati tudi v tujini, zlasti v Italiji, kjer govori jezik in kjer je industrija resničnostnih šovov bolj razvita.

Vendarle pa meni, da Poroka na prvi pogled zanj ni bila čisto zaman. Pomagala mu je pri osebnem razvoju in upa, da bo postal boljši človek in partner. Če bi se z vsem tem tem strinjala tudi Mili, pa bomo mogoče še imeli priložnost izvedeti.