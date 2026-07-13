Matjaž Javšnik: »Holesterol ni komedija« (FOTO)

Slovenska koronarna društva in klubi, ki jih je po državi 18, imajo pomembno vlogo pri rehabilitaciji bolnikov s srčno-žilnimi boleznimi zunaj zdravstvenega sistema. Med najdejavnejšimi je Društvo koronarnih bolnikov Radenci, ki pod vodstvom prim. dr. Cirila Trillerja združuje okoli 140 članov s širšega območja Pomurja in Slovenskih goric. Članom in širši javnosti skozi vse leto pripravljajo strokovna predavanja, delavnice, pohode, vadbo in druga druženja, s katerimi spodbujajo zdrav življenjski slog. Ob tem pa poudarjajo tudi pomen dobre volje in smeha, saj ta dokazano pozitivno vplivata na počutje srčno-žilnih bolnikov.

Prav zato so v kongresni dvorani Zdravilišča Radenci gostili predstavo Holesterol ni komedija, ki združuje humor in ozaveščanje o zdravju srca. Dvorano so napolnili člani društva, njihovi svojci, obiskovalci iz Koronarnega društva Savinjska dolina Žalec ter drugi občani. Na odru je nastopil priljubljeni igralec in humorist Matjaž Javšnik, ki se je resne teme lotil skozi humor. V predstavi, ki temelji na resničnih dogodkih, raziskuje odnos do zdravja, zdravstvenega sistema in pravil, ki se jih moramo držati, ob tem pa razkrije tudi svojo osebno izkušnjo. Kot je znano, je tudi sam doživel srčni infarkt in bil, kot pravi, že »na poti proti ...«.

Namesto naštevanja dejstev in številk se Javšnik gledalcem približa z življenjskimi situacijami, v katerih se lahko prepozna marsikdo. »Ljudje se premalo zavedajo, kako pomembno je zdravje. Vse do trenutka, ko je za to že prepozno,« je dejal. Dodal je, da ljudje veliko lažje sprejmejo sporočilo, če ga nekdo poda iz lastne izkušnje. »Vedno je dobro, če takšne pomembne zadeve sporočiš v prvi osebi ednine. Torej stvari, ki so se ti zgodile osebno. Takrat ljudje temu bolj zaupajo, bolj verjamejo in so temu tudi bolj pripravljeni slediti.«

Po predstavi je sledil pogovor o pomenu preprečevanja srčno-žilnih bolezni. FOTO: Oste Bakal

Predstava skozi humor opozarja na slovenske življenjske navade, ki pogosto vodijo v težave s holesterolom, vendar gledalcem ne pridiga, temveč jih spodbuja k razmisleku o lastnem življenjskem slogu. Obiskovalci so predstavo, ki je bila na ogled brezplačno, nagradili z bučnim aplavzom. Gre za del širše kampanje, katere namen je povečati zavedanje o pomembnosti rednega spremljanja ravni holesterola LDL in preprečevanja srčno-žilnih zapletov. Predstava je nastala v sodelovanju z Združenjem kardiologov Slovenije, Združenjem zdravnikov družinske medicine Slovenije, Društvom za zdravje srca in ožilja Slovenije, Zvezo koronarnih društev in klubov Slovenije ter družbo Novartis.

Po predstavi je sledil še pogovor z internistko mag. Leo Majc Hodošček iz Splošne bolnišnice Murska Sobota in Matjažem Javšnikom. Obiskovalci so izvedeli več o pomenu rednega spremljanja vrednosti holesterola LDL, saj lahko povišan »slabi« holesterol povzroči nalaganje maščobnih oblog na stenah žil, zoženje žil in s tem večje tveganje za srčni infarkt ali možgansko kap. Sporočilo dogodka je bilo jasno – zdravja ne gre odlagati na jutri, redni pregledi in pravočasen obisk zdravnika pa lahko rešijo življenje.