VISOKA NAPETOST

Matjaž Javšnik, razočaran nad Komunalo Kranjska Gora, bralce sprašuje, kaj naj naredi

Za promocijo dogodka je komik najel Komunalo Kranjska Gora, ki naj bi po mestu lepila plakate.
FOTO: Zaslonski posnetek

Matjaž Javšnik FOTO: Tomi Lombar
FOTO: Komunala Kranjska Gora
A. G.
 31. 12. 2025 | 11:37
3:59
Vremenska napoved za silvestrovo je v Sloveniji vsako leto izjemno pomembna, saj vreme pogosto določi, kako bomo preživeli najdaljšo noč v letu. Številni se odpravijo na praznovanja na prostem, kjer v mestnih središčih po državi pripravljajo koncerte, odštevanje in druženje pod zvezdami. A letos je vse več govora tudi o drugačni možnosti – vstopu v novo leto v gledališču, v toplem objemu kulture in smeha. Prav zato pozornost vzbuja Matjaž Javšnik, eden najbolj prepoznavnih slovenskih komikov in igralcev, ki bo – po napovedih organizatorjev – v sredo, 31. decembra, in četrtek, 1. januarja 2025, pripravil dve predstavi v Ljudskem domu Kranjska Gora: silvestrsko in novoletno. Obe večerni izvedbi naj bi bili del tradicije, ki se je v tem kraju prijela že pred leti, saj mnogi obiskovalci silvestrovanje raje zamenjajo za gledališki program in prijetno mero humorja.

Njegova najnovejša komedija Visoka napetost s soigralko Sandro Debelak podira rekorde. Po navedbah ustvarjalcev je že oktobra zabeležila 100. ponovitev, kar je za slovensko komedijo redkost in pomemben mejnik. Javšnik je Kranjsko Goro označil skorajda za svoj drugi dom – na Gorenjskem ima družinski apartma, zato se sem vrača redno, tako zasebno kot profesionalno.

Za promocijo dogodka je komik najel Komunalo Kranjska Gora, ki naj bi po mestu lepila plakate, s katerimi je ljudi vabil na predstavo. Na uredništvo Slovenskih novic smo prejeli tudi fotografijo plakatov kot dokaz izvedenega naročila.

Zato bralcem zastavljamo vprašanje: Kaj naj Matjaž po vsem tem naredi?

A) se zjoče 

B) zahteva denar nazaj 

C) skomigne z rameni 

Med sodelujočimi bomo dvema najhitrejšima podelili vstopnici za eno od predstav, da bo smeh na pragu novega leta zagotovljen. Pravilni odgovor nam sporočite preko spodnjega obrazca.

Silvestrova noč je po mestih čarobna, a mraz, dež ali veter lahko hitro pokvarijo vzdušje. Gledališče pa ponuja povsem drugo izkušnjo: toplino, smeh, glas igralcev in polno dvorano energije, ki prebudi optimizem. Zakaj ne bi letos vstopili v 2025 široko nasmejani, namesto zaviti v šale, rokavice in boj z vremenskimi muhami? Morda je prav zdaj čas, da Slovenci tradicijo silvestrovanja malce preuredimo: oder namesto ulice, komedija namesto kaosa, aplavz namesto ognjemetov. 

Odgovor Komunale Kranjska Gora

Direktorica Komunale Kranjska Gora Mateja Žumer se je za nastalo situacijo opravičila. »V Kranjski Gori je letos zelo pestro prednovoletno dogajanje, potreb oglaševanja je izjemno veliko. To je tudi razlog, zakaj je bila željena objava na plakatnih mestih začasno izobešena na razpoložljivih plakatnih površinah. V torek, 30. decembra 2025, smo ob rednem odstranjevanju že neaktualnih plakatov, prestavljali na pridobljen prostor tudi plakate za predstavi gospoda Matjaža Javšnika, tako da je vidnost in  sporočilnost le-teh primernejša. G. Javšniku se za začasno neustrezno izobešenost plakatov za silvestrsko in novoletno predstavo iskreno opravičujemo. Bomo pa vsekakor v prihodnje bolj pozorni na razpoložljive prostorske možnosti oglaševanja. Pričakujem, da se bomo v prihodnje pravočasno (že ob predaji plakatov našim sodelavcem) dogovorili, kdaj in kam izobesiti plakate, in se vnaprej izognili podobnim situacijam. Za neustrezno izobešene plakate plakatiranja ne bomo zaračunali.«

Med sodelujočimi bomo dvema najhitrejšima podelili vstopnici za eno od predstav, da bo smeh na pragu novega leta zagotovljen. Odgovore nam sporočite preko spodnjega obrazca.

Kranjska Goragledališčekomedijasilvestrovoigralecnovo letoKomunala Kranjska Gora
