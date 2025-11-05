Med Anjo in Denisom vse bolj vre: razkrila, kaj se dogaja za kamerami

Ljubezenski eksperiment Poroka na prvi pogled je za Anjo vse prej kot romantična pravljica. Čeprav je v oddaji stopila pred oltar z Denisom, se zdi, da sta danes vsak na svojem bregu – brez iskrice in brez razumevanja.

Anja je na družbenih omrežjih razkrila, kaj se je dogajalo za kamerami. V eni izmed objav je zapisala: »Meni je rekel, da je vse ok in da nima pripomb.«

»Vzrok: še vedno ta, da sem prejšnji teden rekla, da mu ne bi bilo treba biti v enem tednu štirikrat celo noč pijan, če imamo drug dan za snemat,« je razkrila iz zakulisja.

FOTO: Zaslonski Posnetek

Zapis razkriva, da je med njima že takrat tlelo nezadovoljstvo. Anja je želela z Denisom preživeti več časa, a se je on raje odpravljal ven in zabaval do poznih ur. Priznala je, da je zaradi tega postajala vse bolj napeta in da se je med njima začela nabirati tiha napetost.

Denis je Petru razlagal, kaj vse ga moti pri Anji. FOTO: Planet TV

Ko danes gleda oddajo, jo najbolj boli, da je Denis drugim razlagal, kako njun odnos škripa, medtem ko njej ni povedal nič. Po njenih besedah se je pritoževal, da ga moti, ker mu ni skuhala kosila, ko je prišel iz službe in fitnesa – njej pa tega nikoli ni omenil.

Tudi pri kuhanju se nista ujela, saj je od nje pričakoval, da mu bo kuhala.

Pokazala je tudi spor, ki je med njima pustil poseben pečat. Očitala mu je, da ji ni zaželel niti »srečno«, ko je šla na lepotno tekmovanje. On je suho odvrnil, da je bil »zmačkan«.

Anja danes priznava, da ima občutek, da je nikoli ni zares sprejel – ker ne hodi na fitnes, ne pije in raje ostaja doma. Po njenem mnenju se je Denis bolje počutil v družbi svojih prijateljev, ki jim pravi »bratje«.