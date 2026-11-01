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NOČ ČAROVNIC MED ZNANIMI

Med hudički, čarovnicami in bučami: tako so se znani Slovenci pripravili na noč čarovnic

Medtem ko nekateri prisegajo na strašljive preobrazbe, sta Marjetka in Raay ubrala bolj romantično pot ter sledilce pozdravila z bučami in jesenskim soncem.
FOTO: Justin Sullivan Getty Images Via Afp
FOTO: Justin Sullivan Getty Images Via Afp
A. G.
 1. 11. 2026 | 21:41
4:55
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Noč čarovnic je tudi v Sloveniji postala priložnost za ustvarjalnost, zabavo in malce drugačen pogled na vsakdan. Zadnji oktobrski večer številni izkoristijo za izrezovanje buč, okraševanje domov, tematske zabave in preoblačenje v najrazličnejše like. Pri tem ne zaostajajo niti znani Slovenci, ki na družbenih omrežjih radi pokažejo, kako so se pripravili na praznik. Nekateri prisegajo na strašljive kostume, drugi na filmske in televizijske navdihe, tretji pa praznično vzdušje ustvarijo kar z jesensko fotografijo. Med tistimi, ki so se letos poigrali s kostumi, je tudi glasbenik in producent Miha Hercog. Na Instagramu je objavil fotografijo, na kateri pozira v družbi svoje izbranke. Sam se je prelevil v hudička, njegova spremljevalka pa je izbrala zapeljivo podobo čarovnice. Fotografijo je pospremil z angleškim pripisom »Beauty and the beast« oziroma Lepotica in zver ter dodal še emodžije buče, duhca in rdečega srca. Z objavo sta poskrbela za hudomušno praznično kombinacijo, ki ni ostala neopažena.

Hercog je sicer v zadnjem obdobju znova pritegnil pozornost tudi zaradi zasebnega življenja. Po razhodu s Sašo Lendero se je v javnosti pojavljal v družbi Nine Namorš, s katero sta poleti počasi gradila novo ljubezensko zgodbo. Nina je njun odnos opisala kot nekaj, kar sta preprosto začutila, ob tem pa poudarila, da si želita zasebnost ohraniti zase.

Iris Mulej navdušena nad družino Addams

Svoje sledilce je v praznično razpoloženje popeljala tudi nekdanja manekenka Iris Mulej, ki je tokrat posegla po nekoliko bolj filmskem navdihu. Delila je fotografije in videoposnetke v slogu priljubljene televizijske nanizanke Družina Addams (The Addams Family), ki je že desetletja ena najbolj prepoznavnih izbir za ljubitelje nekoliko temačnejše estetike. Ob objavi je hudomušno zapisala: »Ugani, katerega leta je to?« Ob tem je še preverila, koliko njenih sledilcev je prav tako navdušenih nad družino Addams.

Iris, ki z družino živi v Črni gori, na družbenih omrežjih pogosto deli utrinke iz družinskega življenja. Njena otroka Isabella in Arron sta večkrat del njenih objav, v zadnjih mesecih pa je s sledilci med drugim delila tudi praznovanje hčerinega desetega rojstnega dne.

Marjetka in Raay sta izbrala drugačno praznično vzdušje

Medtem ko nekateri komaj čakajo, da se prelevijo v čarovnice, vampirje in druge strašljive like, sta se glasbenika Marjetka in Raay odločila za nekoliko drugačen pristop. Kostumov tokrat nista izbrala, sta pa sledilcem poslala prav poseben, jesensko obarvan pozdrav. Na fotografiji, ki sta jo objavila na skupnem profilu, ju vidimo obsijana s toplim popoldanskim soncem, v rokah pa držita buče. Sproščen nasmeh, čudovita jesenska narava in njuna bližina ustvarjajo romantično vzdušje, ki je nekoliko bolj nežno od običajnih strašljivih prizorov za noč čarovnic. »En 'bučen' pozdrav!« sta pripisala ob fotografiji in dodala še emodžije buč ter duhov.

Za glasbenim in življenjskim parom je sicer precej ustvarjalno obdobje. Maraaya je v začetku oktobra predstavila novo pesem Ljubim za oba, ki odpira zelo čustveno življenjsko temo. Navdih zanjo je bila resnična zgodba Marjetkine prijateljice, ki je po partnerjevem odhodu ostala sama z otrokoma. Marjetka je prispevala besedilo, Raay pa glasbo. Skladba je nadaljevanje njunega ustvarjanja, v katerem se vse pogosteje lotevata tudi zahtevnejših življenjskih zgodb.

Buče, kostumi in zabava

Noč čarovnic, ki jo praznujemo 31. oktobra, se je v Sloveniji v zadnjih letih dobro uveljavila predvsem kot zabaven jesenski običaj. Otroci in odrasli se preoblačijo v čarovnice, duhove, vampirje in filmske junake, marsikje pa pripravljajo tudi tematske zabave. Posebno mesto imajo izrezljane buče z različnimi obrazi, ki ob svečah ustvarijo značilno skrivnostno vzdušje. Praznik je sicer povezan z večerom pred vsemi svetimi, njegovi običaji pa imajo tudi starejše keltske korenine. V Sloveniji se je praznovanje uveljavilo predvsem pod vplivom sodobne zahodne, zlasti ameriške kulture.

Tudi objave znanih Slovencev dokazujejo, da za praznovanje ni enotnega recepta. Nekateri stavijo na domiselne preobleke, drugi na priljubljene filmske like, tretji pa na buče, jesensko naravo in prijetne trenutke v dvoje. In prav v tem je čar noči čarovnic – da si lahko vsak ustvari svojo različico nekoliko bolj čarobnega in zabavnega konca oktobra.

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