Med koncertom Žana Serčiča se je Rafael boril za življenje (FOTO)

Za bleščečimi odri, aplavzi in nasmehi se včasih skrivajo zgodbe, ob katerih človek obmolkne. Klaviaturist Žana Serčiča Jean Markič, je objavil zapis, ki gane do srca, saj je razkril, da je med koncertom v Odiseji preživljal trenutke, ki jih ne bi privoščil nikomur. Medtem ko je z ekipo stal na odru in moral profesionalno opraviti svoje delo, se je njegov sin Rafael v akutnem stanju boril za življenje. »Na odru se včasih moraš smejat, pa tudi če tega ne čutiš,« je zapisal in dodal, da takrat ni imel veselja objavljati, zato je to storil šele zdaj.

Kot je pojasnil, je bil to verjetno najtežji koncert njegovega življenja. Kljub notranji stiski je z ekipo nastop izpeljal na najvišji ravni, ob tem pa se zahvalil vsem, ki so mu stali ob strani. »Izkušnja, ki je ne zavidam nikomur, pa vendar nas ta del življenja krepi in dela iz nas to, kar smo,« je zapisal. Njegove besede so se dotaknile številnih, saj razkrivajo kruto resnico glasbenega poklica: včasih moraš dajati drugim, tudi ko bi sam najbolj potreboval oporo.

Na ganljiv zapis se je odzval tudi Žan Serčič, ki je svojemu glasbeniku namenil iskrene besede podpore. »V mislih smo bili z Rafaelom. Ti pa oddelal like a pro,« je zapisal. Najlepši del težke zgodbe pa je prišel na koncu. Rafael se je sestavil, kot je zapisal njegov oče, in mu zdaj »pridno naprej nagaja ter meša štrene«. Po strahu, ki para srce, so te besede zvenele kot največje olajšanje.