KMETIJA

Med Lano in Nušo vre: »Kako bo lepo, ko gre ta p***ica ven«

V šovu Kmetija je vedno bolj napeto in glasno, še posebej med Nušo Šebjanič in Lano Pečnik.
Nuša (levo) komaj čaka, da Lana odide iz šova. FOTO: Zaslonski Posnetek
Nuša (levo) komaj čaka, da Lana odide iz šova. FOTO: Zaslonski Posnetek
S. N.
 4. 2. 2026 | 21:19
2:05
A+A-

Nova sezona šova Kmetija se je komaj dobro začela, pa že vre in se iskri z vseh strani. Skupnega jezika nikakor ne najdeta predvsem 19-letna Nuša Šebjanič in Lana Pečnik, ki se niti ne trudita skrivati, da med njima ni nikakršne simpatije. To sta s seboj sicer prinesli že od zunaj, kot smo pisali, je do konflikta med njima prišlo že pred snemanjem, ker ga očitno nista uspeli razrešiti, pa se napetosti nadaljujejo tudi pred kamerami, zaradi česar trpijo tudi drugi tekmovalci. Za zdaj otoplitve odnosov med mladenkama ni videti, še več, Nuši so v tokratni epizodi povsem popustili živci in pri izražanju svojih čustev se ni niti trudila izbirati besede. »Kako bo naslednji teden mirno in lepo, ko gre ta p***ica ven,« je vzrojila devetnajstletnica, ki ima očitno vsega dovolj. Enako sicer čuti tudi rjavolaska, ki si bo prizadevala, da bi se Lana znašla v areni in nato odšla domov.

Čeprav so med vsemi odnosi in prepiri brez dvoma izstopala trenja med omenjenima dekletoma, pa so bila ta le vrh ledene gore. Tokratna epizoda je namreč postregla z obilico slabe volje, ki jo je spremljalo vpitje, manjkalo ni niti razočaranj in obupa najbolj izkušenega in delovnega tekmovalca Franca. Franc Vozel je sicer daleč najbolj vešč kmečkih opravil, tudi sam namreč živi na kmetiji, kar pa ne velja za preostale tekmovalce. Tudi Franc je tako v nekem trenutku imel mlajših sotekmovalcev in njihovega nedela dovolj in moral je povzdigniti glas. Na kmetiji je zavladala tudi manjša panika, tekmovalcem je namreč grozilo, da bodo ostali lačni. Hlapcem in deklam so namreč pobegnile krave, vseh 51 kokoši pa se je hkrati odločilo, da tistega jutra ne bodo nesle jajc. To so morali sporočiti tekmovalcem v hiši, ko so se na njihovem pragu prikazali brez mleka in jajc, zaradi česar so ponovno izbruhnili prepiri in obtoževanja.

Kmetijaresničnostni šovLana PečnikNuša Šebjanič
