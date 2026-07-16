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ŽIVLJENJE JE DAR

Med Murkovim nastopom na poroki se je zgodila tragedija: »Na oder sem stopil, a nisem bil več isti«

Ob koncu zapisa je družini in vsem bližnjim pokojnega izrekel iskreno sožalje ter poudaril, da ga je dogodek spomnil, kako dragocen je vsak trenutek.
Damjan Murko. FOTO: Mediaspeed.net
Damjan Murko. FOTO: Mediaspeed.net
S. N.
 16. 7. 2026 | 18:25
 16. 7. 2026 | 18:39
2:31
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Damjan Murko je na družabnem omrežju Facebooku razkril pretresljivo izkušnjo, ki jo je doživel med nastopom na poroki. Čeprav je v več kot 22 letih nastopanja doživel številne nepozabne trenutke, ga je dogodek pred dobrim tednom zaznamoval bolj kot kateri koli doslej. Poroka je sprva potekala v veselem vzdušju, med njegovim nastopom pa se je moški srednjih let nenadoma zgrudil. Glasba je utihnila, ljudje so mu nemudoma priskočili na pomoč in začeli oživljanje, vendar mu kljub hitremu posredovanju niso mogli rešiti življenja.

»V tistem trenutku mi je dobesedno zaledenela kri. Glasba je utihnila. Veselje je zamenjala popolna tišina. Čas se je ustavil,« je zapisal t.i. Štajerski slavček in dodal, da po tem dogodku tudi sam ni bil več enak. Čeprav je pozneje znova stopil na oder, so bile njegove misli drugje, srce pa težko. Tragedija ga je spodbudila k razmišljanju o minljivosti življenja in o tem, kako pogosto pomembne besede ter dejanja prelagamo na pozneje. Sledilce je zato pozval, naj ne odlašajo z izražanjem ljubezni, odpuščanjem in objemi. »Imejte se radi. Objemite svoje najbližje. Povejte jim, da jih imate radi. Odpustite, če je mogoče. Ne odlašajte z lepimi besedami, ker nikoli ne vemo, kdaj jih bomo lahko izrekli zadnjič.« 

Murkov čustveni zapis je ganil tudi številne sledilce, ki so se strinjali, da nas prav nepričakovane tragedije in bolezni pogosto spomnijo, kaj je v življenju resnično pomembno. »Izkoristimo vsak ponujeni trenutek in bodimo človek človeku,« je zapisala ena od komentatork, druga pa se mu je zahvalila za iskrene in življenjske besede. Ob sožalju svojcem so mu številni izrekli tudi poklon za zapis ter poudarili, da moramo biti hvaležni za družino, vsako novo jutro in celo za nekoliko slabše dni.

Ob koncu zapisa je družini in vsem bližnjim pokojnega izrekel iskreno sožalje ter poudaril, da ga je dogodek spomnil, kako dragocen je vsak trenutek. »Življenje je največji dar, ki ga imamo. Čuvajmo ga. In predvsem čuvajmo drug drugega,« je sklenil Murko.

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Med Murkovim nastopom na poroki se je zgodila tragedija: »Na oder sem stopil, a nisem bil več isti«

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